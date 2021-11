Norma ahuyenta a calacas y brujas de las golosinas

En las envolturas de dulces desaparecieron las imágenes de calaveras, brujas, esqueletos, fantasmas, así como personajes, animaciones, caricaturas o dibujos que pueden llamar la atención de los niños, atendiendo a la Norma Oficial Mexicana 051 SCFI/SSA1-2010 especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas (NOM-051).

En su lugar, las empresas fabricantes optaron por dar a sus productos la forma de esos personajes productos y utilizar empaques transparentes, o poner la foto del mismo dulce o golosina.

Para cumplir con la norma, pero sin perder lo atractivo para los niños, los productores hicieron dulces con formas de animales, fantasmas, calabazas o esqueletos, entre muchos otros que pueden verse a través del empaque.

"Es interesante ver estas estrategias y el que no hay imágenes para conmemorar el Día de Muertos en los empaques (de dulces). Aunque los productos tienen esas formas, no hay violación a la norma", dijo la coordinadora de salud alimentaria en la organización El Poder del Consumidor, Alejandra Contreras.

"Fue buenísimo que se hayan regulado los empaques y que no se permitan figuras, animaciones o caricaturas que llamen la atención de los niños y los induzcan a comprar", agregó.

Sobre las nuevas estrategias para el etiquetado de productos, en especial de dulces, dijo que "la norma no es tan específica respecto al tamaño de la publicidad. Simplemente es que no tenga materiales, personajes, figuras, caricaturas, animaciones, mascotas y deportistas dirigidos a niños, pero en general sí cumplen con los requisitos de la norma".

Hace aproximadamente un año entró en vigor la NOM 051, de manera que los productores de dulces se vieron impedidos a utilizar cualquier ilustración que pudiera llamar la atención de los infantes.

En el artículo 4.1.5, inciso A, se prohíbe incluir en la etiqueta "personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, tales como, juegos visual –espaciales o descargas digitales, que, estando dirigidos a niños, inciten, promuevan o fomenten el consumo, compra o elección de productos con exceso de nutrimentos críticos o con edulcorantes".

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en tiendas de autoservicio y departamentales se encontró que las paletas, dulces, bombones y gomitas, entre otras golosinas, cambiaron su empaque por uno transparente o que permite ver el dulce, bombón o chocolate que contiene.

En medio de las celebraciones del Día de Muertos y de Halloween, se pudo constatar también que las empresas decidieron poner en sus empaques las fotos de los productos, destacando alguna de sus cualidades o características.

A partir de la entrada en vigor de la (NOM-051), la industria de alimentos y bebidas también intensificó sus planes de reformulación y lanzamiento de productos que no contienen azúcares ni grasas añadidas, y con ello las empresas lograron evitar que sus empaques incluyeran alertas al consumidor.

Con los cambios en los ingredientes, los fabricantes no sólo evitaron los sellos que marca la norma para alimentos con exceso de azúcares, grasas o sodio, sino que a la par atendieron a los consumidores que buscan alimentos más naturales, libres de saborizantes y con menos conservadores.