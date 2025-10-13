logo pulso
"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Norma Piña gana Premio en Azerbaiyán

Por El Universal

Octubre 13, 2025 12:54 p.m.
Norma Piña gana Premio en Azerbaiyán

La expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucia Piña Hernández, fue galardonada con el Premio a la Independencia Judicial en la 67 edición del Annual Meeting International Association of Judges en Bakú, Azerbaiyán, donde destacó la importancia de la autonomía judicial.
Durante su discurso, Piña Hernández enfatizó que la independencia judicial "no es solo una cuestión que se ocupa de las relaciones entre los poderes, por el contrario, está vinculada directamente con la dignidad de las personas".
"La respuesta de las judicaturas a estas demandas que surgen de la sociedad solo podrán tener repercusión en sistemas de justicia autónomos e independientes", dijo.
En ese sentido, subrayó que las sociedades no solo exigen justicia, sino que también exigen calidad en esta, "porque las víctimas y quienes acuden al sistema en busca de soluciones merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empatía y sobre todo capacitadas".
Aunado a ello, sostuvo que la independencia de la judicatura "es un requisito esencial de la función judicial, que es una garantía de respeto a los derechos humanos y a las libertades".
"Cada sentencia, cada solución emanada de un sistema de justicia con independencia judicial es un dique imprescindible de nuestras democracias constitucionales", abundó.
"La permanencia, la subsistencia de nuestras democracias constitucionales depende de la posibilidad de garantizar un sistema de vida que camine hacia el constante mejoramiento en la garantía de los derechos humanos interdependientes e indivisibles", añadió.

