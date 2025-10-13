Comerciantes bloquean acceso a Tamazunchale

TAMAZUNCHALE.- El pleito de comerciantes de la Plazoleta de Guadalupe (anegada de lodo) y la organización Xicoténcatl escaló hasta bloquear la entrada y salida de ese municipio, en plena resaca por las inundaciones del Moctezuma y el Amajac. Los protestantes se retiraron siete horas después, al firmar acuerdos con Gobierno del Estado.

Desde antes de las 11 de la mañana, comerciantes locatarios de la Plazoleta de Guadalupe que no han podido trabajar porque la inundación les cubrió sus negocios y ahora hay un residuo de toneladas de lodo, se enfurecieron porque comerciantes ambulantes de la organización Xicoténcatl, liderados por Yolanda Mancera, no dejaron pasar vehículos a la mencionada plaza de comercio, para hacer la limpieza.

Los de la Guadalupe clamaron por la presencia del alcalde Adelaido Cabañas y le pidieron su apoyo, porque no han tenido ventas desde el viernes, debido a la creciente del Moctezuma, sin embargo, la información oficial apunta a que el munícipe se encuentra llevando apoyos a comunidades, precisamente por la emergencia que se tuvo luego del aluvión.

Por ese motivo de haber tapado una calle, los comerciantes decidieron bloquear el puente de acceso al municipio, en plena resaca y restauración por la desgracia económica y social que trajeron las lluvias.

Antes de las seis de la tarde, elementos castrenses dialogaron con los locatarios y por último, Herón Bulos Lárraga, representante de la Subsecretaría de Gobierno logró un acuerdo para que mañana a primera hora los de la Plazoleta puedan hacer limpieza y regresar a su actividad comercial.