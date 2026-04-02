Noroña abandona entrevista tras cuestionamientos por mansión en Tepoztlán
La polémica incluye viajes en primera clase financiados parcialmente con recursos públicos y la adquisición de una propiedad con crédito.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- El senador morenistaGerardo Fernández Noroña se mostró molesto
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y se salió de una entrevista en el programa "PornoPolítica", al ser cuestionado por el periodista José Luis Guerra con respecto a que si "un hombre del pueblo" como se describe Noroña, viaja en primera clase con dinero público y adquiere una mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán.
Durante el episodio de este miércoles, Fernández Noroña salió del set de grabación con tan solo seis minutos de entrevista ante los cuestionamientos de Luis Guerra por la mansión de 12 millones de pesos.
En respuesta, el senador del partido guinda señaló los lujos de dirigentes de la oposición, mencionó a la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván por el PAN así como al senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno.
"La gobernadora de Chihuahua tiene una casa de 36 millones de pesos, sólo el terreno. Y nadie la molesta. Alejandro Moreno tiene una casa de 300 millones de dólares y nadie lo molesta. Y yo rentaba esa casa cuando le preguntaron a la compañera Presidenta".
Además dijo que en tiempos de pandemia se fue primero "a un hotel que se llama Valle Místico, a una loft que tienen muy bonito, que se llama Casa Valle Místico", después tuvieron que buscar otro lugar porque lo iban a rentar. Y, de acuerdo con Noroña, así fue como encontraron la casa en Tepoztlán, Morelos.
"Lo renté cuatro años y ahora lo estoy pagando a crédito. Eso no es ninguna mansión. Pero a ver, si ese es el sentido de la plática, no tiene sentido", agregó antes de retirarse del programa.
El programa disponible en la plataforma de YouTube, incluye análisis críticos y entrevistas sobre política, centrándose en temas de poder, conflicto internacional y comunicación política. De los videos más recientes, se encuentra la entrevista realizada al diputado y exparticipante de la Casa de Los Famosos Telemundo, Sergio Mayer, donde aseguró que aspira a ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
-----Los viajes polémicos de Noroña a Europa
El expresidente del Senado ha sido captado en múltiples ocasiones abordando vuelos o viajando en primera clase a destinos como Roma desde a mediados de 2025 y a principios de éste año. Además de viajar línea ejecutiva o business class de Air France para asistir a eventos internacionales como la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos en Estrasburgo, Francia, realizada del 18 al 21 de marzo del año pasado. De acuerdo con el Senado, el viaje costó 157 mil 594 pesos.
Ante las críticas de periodistas y de políticos de oposición por el viaje, Noroña dijo haber pagado de su bolsillo 66 mil 206 pesos, la diferencia entre el boleto turista de 36 mil 480 pesos cubierto por el Senado y el ejecutivo de 102 mil 686 pesos.
En la entrevista con Luis Guerra aseguró que "no soy un tipo varo, no me interesa el dinero. He luchado toda la vida por la transformación del país. Viajé en primera clase hace muchas décadas, cuando mi mujer trabajaba en United Airlines (...) Y como ella tenía esa prestación, llegamos a viajar en primera clase".
Además señaló que tanto Roma como Air France, no tienen primera clase y Aeroméxico tampoco.
-----Casa de Fernández Noroña en Tepoztlán
A finales de agosto de 2025, antes de que Noroña abandonara la presidencia del Senado, fue relacionado con una casa ubicada en una zona montañosa de Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos.
De acuerdo con el medio digital Eme Equis, el morenista adquirió la propiedad con un crédito hipotecario. Ante la controversia de la noticia, el senador no desmintió la información y aseguró que se puede encontrar en su declaración patrimonial.
Sin embargo, fue criticado por adquirir bienes de millones de pesos siendo representante de Morena y de la Cuarta Transformación.
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