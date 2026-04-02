Noroña abandona entrevista tras cuestionamientos por mansión en Tepoztlán

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- El senador morenista

se mostró

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de una entrevista en el programa "PornoPolítica", al ser cuestionado por el periodista José Luis Guerra con respecto a que si "un hombre del pueblo" como se describe Noroña, viaja encon dinero público y adquiere una mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán.Durante el episodio de este miércoles, Fernández Noroña salió del set de grabación con tan solode entrevista ante los cuestionamientos de Luis Guerra por la mansión de 12 millones de pesos.En respuesta, el senador del partido guinda señaló los lujos de dirigentes de la oposición, mencionó a la actual gobernadora de Chihuahua,por el PAN así como al senador y dirigente del PRI,"La gobernadora de Chihuahua tiene una casa de 36 millones de pesos, sólo el terreno. Y nadie la molesta.tiene una casa de 300 millones de dólares y nadie lo molesta. Y yo rentaba esa casa cuando le preguntaron a la compañera Presidenta".Además dijo que en tiempos dese fue primero "a un hotel que se llama Valle Místico, a una loft que tienen muy bonito, que se llama", después tuvieron que buscar otro lugar porque lo iban a rentar. Y, de acuerdo con Noroña, así fue como encontraron la casa en Tepoztlán, Morelos."Loy ahora lo estoy. Eso no es ninguna mansión. Pero a ver, si ese es el sentido de la plática, no tiene sentido", agregó antes de retirarse del programa.El programa disponible en la plataforma de YouTube, incluyey entrevistas sobre política, centrándose en temas de poder, conflicto internacional y comunicación política. De los videos más recientes, se encuentra la entrevista realizada al diputado y exparticipante de la Casa de Los Famosos Telemundo, Sergio Mayer, donde aseguró que aspira a ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.-----Losde Noroña a EuropaEl expresidente del Senado ha sido captado en múltiples ocasiones abordando vuelos o viajando ena destinos comodesde a mediados de 2025 y a principios de éste año. Además de viajar línea ejecutiva o business class depara asistir a eventos internacionales como la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos en Estrasburgo, Francia, realizada del 18 al 21 de marzo del año pasado. De acuerdo con el Senado, el viaje costó 157 mil 594 pesos.Ante lasde periodistas y de políticos de oposición por el viaje, Noroña dijo haber pagado de su bolsillo 66 mil 206 pesos, la diferencia entre elde 36 mil 480 pesos cubierto por el Senado y el ejecutivo de 102 mil 686 pesos.En la entrevista con Luis Guerra aseguró que "no soy un tipo varo, no me interesa el dinero. He luchado toda la vida por la. Viajé enhace muchas décadas, cuando mi mujer trabajaba en United Airlines (...) Y como ella tenía esa prestación, llegamos a viajar en".Además señaló que tantocomo, no tienentampoco.-----Casa de Fernández Noroña en TepoztlánA finales de agosto de 2025, antes de que Noroña abandonara la presidencia del Senado, fue relacionado con una casa ubicada en una zona montañosa de Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos.De acuerdo con el medio digital Eme Equis, el morenista adquirió la propiedad con un. Ante lade la noticia, el senador no desmintió la información y aseguró que se puede encontrar en suSin embargo, fue criticado por adquirir bienes de millones de pesos siendo representante de Morena y de la Cuarta Transformación.