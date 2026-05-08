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Nosotros estamos actuando, dice CSP

La presidenta responde a Donald Trump, quien amenazó con "hacer la tarea" contra cárteles

Por El Universal

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Nosotros estamos actuando, dice CSP

Ciudad de México.- "Nosotros estamos actuando", respondió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al estadounidense Donald Trump, quien amenazó con iniciar una intervención por tierra contra cárteles de la droga si en el gobierno de México "no van a hacer la tarea".

"Lo ha dicho varias veces el presidente Trump, no es la primera vez, pero nosotros estamos actuando. Hay una reducción casi de 50% en homicidios dolosos, 2 mil 500 laboratorios deshabilitados, destruidos, personas detenidas. No es como antes, que se detenían y no había una carpeta de investigación, son carpetas de investigación, con pruebas, de personas detenidas. Hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos", dijo.

En la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, agregó que el gobierno de Trump debe implementar políticas para reducir el consumo de fentanilo en su país y disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México.

"Lo que nosotros les pedimos desde el principio: reconozcan que tienen un problema grave de consumo y reconozcan también que el mismo nivel que está la disminución del tráfico de drogas de México a Estados Unidos, a ese mismo nivel tienen que reconocer que tiene que parar el tráfico de armas de Estados Unidos a México.

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"No queremos que el fentanilo llegue a los jóvenes de Estados Unidos, ni tampoco a los jóvenes de México, ni de ningún lugar del mundo, ni ninguna droga, pero tiene que haber una parte de reconocimiento del problema desde Estados Unidos", externó.

La Presidenta dijo que en el marco de la colaboración con Estados Unidos debe haber respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, y respeto y confianza mutua. "Eso es esencial".

Sheinbaum Pardo exigió pruebas a Estados Unidos, luego de que el fiscal Todd Blanche advirtió que "vendrán más acusaciones contra políticos en México", en el marco de los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

"Hasta ahora no han enviado pruebas", agregó al referirse al caso de Rocha Moya. "También queremos que ellos cooperen. México ha enviado más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos que estaban en las cárceles mexicanas. Nosotros hemos pedido que ellos envíen a cerca de cuatro personas vinculadas con el tema del huachicol, no han enviado a nadie.

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