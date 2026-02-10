Nueva alcaldesa promete limpieza

Guadalajara, Jal.- La regidora morenista Marisol Rodríguez Rivera fue nombrada por el cabildo de Tequila presidenta interina tras el arresto del exalcalde Diego Rivera Navarro, acusado de varios delitos y de tener vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En sus primeras palabras como alcaldesa, negó que existan extorsiones por parte del ayuntamiento hacia las empresas tequileras que operan en el municipio y aseguró que ella no pertenece al grupo político del exalcalde, por lo que su gestión será independiente.

"Tengo una idea distinta de trabajo que es incluir a mis compañeros regidores, vamos a tomar diferentes decisiones, sobre todo en las más importantes sí quiero su aportación", dijo.

Adelantó que en los próximos días se reunirá con comerciantes para analizar los reclamos que tienen sobre los cobros indebidos por parte del ayuntamiento.

"Hay muchas cosas que cambiar (...) Vamos a ver qué temas hay que limpiar y seguir trabajando. Habrá limpia en el ayuntamiento porque al final toda la estructura del municipio estaba siendo utilizada por el alcalde con estos fines", declaró Rodríguez a preguntas de la prensa, tras haber asumido el cargo el domingo por la noche en una sesión a puerta cerrada y bajo vigilancia policial.

Asimismo, Marisol Rodríguez rechazó que su nombramiento obedeciera a un acuerdo entre Morena y el gobierno estatal, que amagó con intervenir para dejar en manos del Congreso local la decisión.

Marisol Rodríguez tiene 37 años y una corta carrera política. En la elección de 2024, cubriendo la cuota de "candidatura joven", ocupó la segunda posición en la planilla integrada por Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos, para contender por el ayuntamiento de Tequila. Antes, trabajó como "servidora de la nación" realizando encuestas.