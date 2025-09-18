logo pulso
Nueva normativa para cancelación de suscripciones y cobros recurrentes

La propuesta busca garantizar la cancelación sin penalización de suscripciones

Por El Universal

Septiembre 18, 2025 03:21 p.m.
A
Nueva normativa para cancelación de suscripciones y cobros recurrentes

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República recibió este jueves la minuta de la Cámara de Diputados para reformar el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de cancelación de suscripciones y membresías con cobro recurrente, efectuadas por el uso de medios electrónicos.

El documento se remitió a las comisiones unidas de Defensa de los Consumidores y de Estudios Legislativos Primera, para su dictaminación.

La propuesta del diputado de Morena Ricardo Monreal plantea establecer la obligación para los proveedores de servicios digitales que impliquen una suscripción o membresía, cuyo cobro se realice de manera recurrente a través de medios tecnológicos, para que informen de manera clara, destacada y accesible si el servicio contratado implica pagos automáticos recurrentes, así como de la periodicidad, del monto a cobrar y la fecha en que se hará el cargo.

"Los cobros señalados requerirán consentimiento expreso e informado de la persona consumidora, por lo cual, en los casos en los que, de acuerdo con el contrato, proceda la renovación automática del servicio, se deberá notificar al menos con cinco días naturales de anticipación y se permitirá su cancelación sin penalización".

Además, se establece la obligación para el proveedor de establecer un mecanismo que permita la cancelación inmediata de los servicios contratados.

