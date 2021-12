"Nuevo León ya entró en cuarta ola de Covid", dice Salud estatal

Nuevo León.- La titular de la Secretaría Estatal de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, consideró que el incremento de casos de covid-19 a partir de la semana pasada, marcó en la entidad el inicio de la cuarta ola de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que fue detectado por primera vez en China hace dos años.

La funcionaria expresó que si bien el lunes cerró con 260 nuevos contagios, 30 menos que los 290 registrados el domingo, no se puede cantar victoria, pues lo más probable es que en los próximos días continúe la tendencia en ascenso, como se observó a partir del 20 de diciembre cuando se reportaron 81 casos.

Ante la situación que se presenta en Estados Unidos, con un incremento significativo de nuevos contagios y hospitalizaciones, pese a que al parecer la variante ómicron que ya es dominante es menos agresiva que las anteriores, recomendó a la población del estado evitar viajes no esenciales al país vecino.

Aseveró que precisamente debido a que muchos paisanos que trabajan o residen en Estados Unidos, acostumbran visitar a sus familiares en México, por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, es que en este momento los municipios de Nuevo León que ya están en rojo por la mayor incidencia de covid-19, son los que cuentan con más movilidad de este tipo, especialmente en esta temporada.

Marroquín Escamilla mencionó entre los municipios con más incidencia de contagios que se localizan principalmente cerca de la frontera con Texas y con alta migración hacia Estados Unidos, como Sabinas Hidalgo, Doctor Coss, Los Herrera, General Bravo y Agualeguas.

Entre ellos está igualmente San Pedro Garza García, municipio con el más alto ingreso per cápita de América Latina, donde la población de más altos ingresos suele visitar en viajes de placer y de compras diferentes destinos del vecino país del norte, en especial durante la presente temporada, y sobre todo después de un largo periodo que las autoridades estadounidenses cerraron la frontera a los viajes no esenciales.

En el reporte, que incluye información del 27 de diciembre, se destaca que después de varios meses sólo se registró una defunción, y que las hospitalizaciones se han mantenido relativamente estables en las dos últimas semanas, pese a que desde el 20 de diciembre empezaron a subir los contagios.

Al respecto, la doctora Marroquín, señaló que esto es una señal positiva, pero es necesario mantenerse alertas tanto las autoridades como la población, porque de acuerdo a experiencias que ha dejado la pandemia, las hospitalizaciones y decesos por covid-19, empiezan a observarse dos o tres semanas después de que inicia el incremento en los contagios.

Sin embargo, habría que tomar en cuenta además de la aparente menos severidad de la variante ómicron, que el Programa Nacional de Vacunación, lleva un importante avance en la entidad, pues el 92 por ciento de los mayores de 60 años han recibido al menos una dosis, el 87 por ciento recibió dos vacunas y el 60 por ciento tiene ya la dosis AstraZeneca de refuerzo.

La doctora Marroquín hizo un llamado al 40 por ciento de los adultos de 60 años y más que no han recibido la vacuna de refuerzo, y al 32 por ciento de los 282 mil 970 jóvenes de 15 a 17 años de edad que faltan por vacunarse, para que acudan a recibir su respectiva dosis del 28 al 30 de diciembre en los módulos que permanecerán abiertos.

El exhorto a los adultos mayores es porque son el grupo más vulnerable y los segundos porque debido a su alta movilidad pueden llevar al virus a su casa, dijo la secretaria de Salud, quien también urgió a inmunizarse a las mujeres embarazadas, menores amparados, y menores con comorbilidades, ya que sólo el 53 por ciento de éstos, tienen el esquema completo.