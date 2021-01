Oaxaca tiene menos hablantes de lenguas originarias: Inegi

De acuerdo con los resultados que arrojó el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el estado de Oaxaca tiene 163 mil 259 nuevos habitantes, pues pasó de 3 millones 967 mil 889 ciudadanos que se contabilizaron en 2015 a 4 millones 132 mil 148. La población oaxaqueña representa 3.3 % de la población nacional. En contraste disminuyó el número de hablantes de una lengua indígena.

La encuesta intercensal del 2015 arrojó que 34% de la población en Oaxaca hablaba una lengua indígena, es decir, un millón 165 mil 186 personas mayores de cinco años eran hablantes. Ahora, los datos arrojados del censo 2020 señalan que 31.18% de las personas mayores de tres años son hablantes indígenas, casi tres puntos porcentuales abajo de lo que se registró en 2015, alrededor de un millón 68 mil 544. Mientras que 10.98% de esta población es monolingüe, y tanto el zapoteco como el mixteco se mantienen como las lenguas más habladas en el estado.

Otros datos que el Censo 2020 arrojó es que en Oaxaca hay más mujeres que hombres, el porcentaje de ellas es de 52.2% contra 47.8% hombres, existen 99 hombres por cada 100 mujeres. La estadística arroja que la mitad de la población tiene 28 años o menos, pero existen 59 personas en edad dependiente por cada 100 en edad productiva; en promedio nacen 1.6 hijos en mujeres de 15 a 49 años, y la mortalidad es de 3%.

De los 570 municipios que posee Oaxaca, tres se mantienen entre los más poblados: Oaxaca de Juárez con 270 mil 955 habitantes, Tuxtepec 159 mil 452 habitantes, y Juchitán con 113 mil 570 habitantes. En el estado la migración se ha registrado en 6.2%, y los motivos son varios: según 21.1% de su población debe moverse por trabajo, 53.7% por asunto familiar, 8.2% lo hace para estudiar, 2.8 por inseguridad, 14.3% dijeron que migran por otras razones.

La población económicamente activa en Oaxaca es de 56.8%, de la cual 59.8 % son hombres y 40. 2% son mujeres. La población no económicamente activa es de 42.8%, de los cuales el 49% son las amas de casa, el 29.3 son los estudiantes, 3.6 % corresponde a pensionados o jubilados, y 6.1 % son las personas con alguna limitación física o mental que les impide trabajar. Existe un millón 125 mil 892 viviendas habitadas en el estado, de las cuales 13.3 % tienen piso de tierra, 40.6 % cuenta con servicio de agua entubada, 80.3 % tiene drenaje, 97.2 % tiene servicio sanitario, 97.5 % tiene energía eléctrica. El 70. 4 % tiene refrigerador, 47.3 % tiene lavadora, 24. 9 % tiene un automóvil o camioneta, 17. 8% tiene una bicicleta y 13-1 % una motocicleta.

En cuanto a la disponibilidad tecnológica, 29.4 % no tiene internet, pero el 74% tiene un celular, 28. 6 % tiene televisión por paga, 19. 9 % tiene teléfono fijo, 20. 4 % tiene computadora. Respecto al rubro educativo, 10.2 % de la población oaxaqueña no tiene escolaridad, 57. 2 % tiene la educación básica, 18.5 % tiene media superior, 14% tiene educación superior. En el estado la población con una discapacidad es de 6.6 %.

En cuanto a la afiliación al servicio de salud pública, 70. 3 % de los habitantes de Oaxaca está afiliado, de los cuales el 65.5 % fue al Insabi, 20.1% al IMSSS, 9.5 % al ISSSTE , 3.3% al IMSS Bienestar, 2.1 % a Pemex o Sedena y Marina, 0.7 % a una institución privada, 0.4 % a otra institución. Y sobre la situación conyugal, de los más de 4 millones de oaxaqueños, 37. 5 % está casado, 32.8 % está soltero, 17.8 % vive en unión libre, 5.1 % está separado, 0.8 % está divorciado, el 5.9 están viudas.