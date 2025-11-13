Obispo de Zamora revela amenazas a Grecia Quiroz en Uruapan

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- El obispo de Zamora, Javier Navarro Rodríguez, denunció que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y esposa de Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre, ha recibido amenazas, al igual que los regidores y la síndica de ese municipio.

En conferencia de prensa, en el marco de la CXIX Asamblea Plenaria de Obispos, explicó que los funcionarios locales le contaron de las amenazas que han recibido, el día que ofreció misa en Uruapan, en el séptimo día del novenario de Carlos Manzo.

"El martes fue el fin del Novenario de Carlos Manzo, en Uruapan, yo fui al séptimo día, porque el lunes me venía. En la parroquia de San Francisco de Asís, del centro, y vi, recorrí la plaza, un espectáculo de dolor, de intranquilidad de la gente; y el grupo de Gobierno, regidores, y demás incluyendo la síndica, quisieron platicar conmigo antes de la misa, los vi temerosos, los vi con miedo, los vi indefensos y mencionaron que han seguido recibiendo, ellos como tales, amenazas", relató.

El obispo de Zamora contó que la alcaldesa de Uruapan no asistió a la misa que ofreció hace unos días, pero sí fue a la última misa del novenario. Pero expresó su preocupación por la seguridad de la viuda de Carlos Manzo, por las amenazas que ha recibido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Anda, obviamente, ella sí muy protegida y muy cuidada, porque la situación no está fácil. No sé cuánto ella pueda también sobrellevar esto, después de que era el ama de casa que estaba con su esposo, apoyándolo, y ahora pues aceptó ser alcaldesa y su papel es muy delicado. No sé qué tanto el cuerpo de seguridad evite, porque entiendo, por alguna noticia, que también ha recibido alguna amenaza", expresó.

Monseñor Navarro Rodríguez también señaló que no conoce completamente el Plan Michoacán, para pacificar la región, por lo que "no sabría yo decir si los recursos materiales, el aumento de elementos y de quizá perfeccionar la inteligencia para prevenir" serán suficientes.

"Si la inteligencia, porque es uno de los recursos en el que la Presidenta insiste mucho, si la que pusieron para cuidar a Carlos Manzo, es la misma inteligencia para evitar que alguien acosara sexualmente a la Presidenta de la República, creo que estamos muy distantes de también creer que no las armas, no matar criminales, sino esta inteligencia de los que saben armar estrategias, puede de veras asegurarnos que no vaya a suceder algo", expresó.