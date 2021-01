Ocurrencias sólo pueden pararse en bloque: Mauricio Kuri

El senador Mauricio Kuri González (PAN) expone que hoy por hoy la única forma de detener las "ocurrencias constitucionales" es el bloque de contención de su bancada con las del PRI, MC y PRD, y, listo para ir al proceso interno de Acción Nacional por la candidatura a la gubernatura de Querétaro, expresa: "¡Larga vida al contrapeso de poder!", aun cuando las presiones del gobierno federal son un "costo fuerte", pero es más caro no tener oposición.

Afirma que Querétaro es ejemplo nacional y se propone consolidar el proyecto que coloque a la entidad como "el faro que debe alumbrar a todo el país", y dijo que el gobernante del estado puede establecer comunicación con el Ejecutivo federal para que por encima de las diferencias le vaya bien a México.

Mauricio Kuri González, en entrevista con EL UNIVERSAL luego de que dejó la coordinación del grupo de senadores panistas sin todavía pedir licencia para dejar el escaño, expone que la candidatura la decidirá su partido en un momento electoral difícil. Estima que las campañas en el estado correrán en piso parejo, al amparo de las instituciones, y dice que el autoritarismo sólo ocurre en otras partes.

¿De qué servirá en el futuro inmediato su experiencia de dos años en el Senado?

— Nunca imaginé tener la grandiosa responsabilidad de ser coordinador de la bancada de oposición más importante en el momento más complicado del país, en el que se ataca a las instituciones con una sobrerrepresentación de un partido.

¿La interacción con su bancada le aporta a coordinar los sectores en Querétaro?

— Me propuse mantener la unidad en el grupo parlamentario y no sólo pude conseguir la cohesión de los 24 senadores que ya teníamos, sino tuve la confianza de una nueva senadora, Lilly Téllez, quien llegó a refrescar muchísimo la bancada. Se tendieron puentes, se formaron bloques de oposición pero diálogo con Ricardo Monreal, que, aunque no pensamos igual, siento gran respeto por la visión de cada quien.

¿Tiene futuro el bloque de contención?

— La única forma de detener, controlar las ocurrencias constitucionales es el bloque de contención, donde necesitamos al menos 43 senadores para frenar algún cambio constitucional.

Ha sido muy valiente esta oposición y muy responsables [sus integrantes], y hemos trabajado muy de la mano en luchas en que coincidimos. Donde no coincidimos cada quien fue separado.

¿Larga vida al bloque de contención?

— ¡Larga vida al contrapeso! México ocupa contrapesos y creo que el PAN, en estos casi dos años que llevo como coordinador, se vio muy firme, digno y, sobre todo, muy valiente. Y pagamos costos por ser oposición, pero ese costo lo pagamos con todo gusto.

¿Qué costos paga un legislador?

— Tenemos un gobierno que no debate, que está viendo la forma de cómo sacar a cualquier costo lo que ellos creen que es lo mejor para el país y que nosotros no creemos. El 80% de las propuestas de Morena las hemos acompañado, porque no somos una oposición irracional; al contrario, cuando vemos que es algo bueno por supuesto que lo acompañamos. Aun así, hemos pagado un costo fuerte, la presión que muchas veces hay por parte del gobierno.

¿Nos comenta un caso de presión en su contra?

— Cuando me acusaron de actos ilícitos con Caja Libertad, que fue una acusación totalmente fuera de contexto y de cualquier cuestión jurídicamente lógica.

¿Salió limpio?

— Siempre hay presiones y momentos complicados, pero creo que el grupo parlamentario lo supo manejar de forma muy firme y muy valiente.

¿La candidatura a la gubernatura es pan comido?

— No lo sé. Es un tema que le corresponde al partido, creo que en este momento no hay nada fácil y en el PAN hay grandes perfiles que pueden ser grandes candidatos para este año.

¿Participa con la madurez de aceptar el resultado?

— Claro. Tengo 51 años. No vivo de la política. Me metí a la política a servir, no a servirme, y en una contienda ganas o pierdes.

¿De qué vive?

— Toda mi vida me dediqué a la iniciativa privada y vivo de una empresa inmobiliaria que tengo.

Eso le da...

— La libertad. Realmente tengo pocos años en política, llevo cinco años: cuando fui presidente municipal, aquí en Querétaro, después senador, coordinador y cierro un ciclo y abro uno nuevo.

¿Qué vida es más sabrosa?

— Lo que pasa es que luego sí te muerde el diablo, pero por supuesto que mi familia todos los días me recrimina que qué necesidad teníamos de meternos a la política, pero no me metí por necesidad, me metí por una obligación y creo que por una responsabilidad con el país.