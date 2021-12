Ofertan antiácido Sal de Uvas Picot "pirata", alerta la Cofepris

A dos días de la cena de fin de año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la falsificación de tres lotes del antiácido Sal de Uvas Picot, en presentación de 5 gramos.

A través de un comunicado, la Cofepris precisó que la falsificación fue detectada en su presentación de 5 gramos, la cual representa un riesgo para la salud por ser de dudosa procedencia.

Indicó que hasta la fecha se han detectado tres lotes falsificados que muestran el registro sanitario 394 SSA VI y los siguientes números de lote y fecha de caducidad: CE94, con caducidad a octubre de 2023; BTI3, con caducidad a diciembre de 2023; y CK83, con caducidad a diciembre de 2024.

La empresa RB Salute México S.A. de C.V, responsable de la fabricación del Sal de Uvas, presentó ante la Cofepris la denuncia e informó que no fabricó los lotes citados.

"Cofepris invitó a las personas a que antes de consumir este producto, verifiquen el lote que aparece en el empaque; y en caso de que corresponda a alguno de los que se encuentran en el listado, o presente alguna irregularidad, eviten su consumo y realicen una denuncia en la página gob.mx/cofepris.

"En la parte frontal existe distorsión en la imagen y leyenda ´para malestar estomacal´; además, el texto sobre el gramaje es poco legible", indicó la Cofepris.

Detalló que en el reverso del producto falsificado, la caducidad no corresponde a la original, el texto es ilegible y la imagen de la mujer embarazada no es nítida, mientras que los bordes son gruesos e irregulares.

"En cuanto al contenido, también es fraudulento, ya que tiene una coloración en una tonalidad más blanca que la original, y se forman grumos", añadió.

"Esta comisión mantiene acciones de vigilancia para evitar que productos, empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente y asegurar que no representen riesgo a la salud de la población.

"La presente alerta se emite única y exclusivamente con fines de difusión y está dirigida a la población en general, por lo cual no representa una resolución que autorice, prorrogue, revoque autorizaciones sanitarias o represente un pronunciamiento definitivo que involucre la imposición inminente de sanciones administrativas ni medidas de seguridad preventivas o correctivas", señaló.