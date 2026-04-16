Ofrecen 500mp para localizar a hombre que atacó a su exesposa Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., abril 16 (EL UNIVERSAL).- La

del Estado ofreció una recompensa de 500 mil pesos para la búsqueda y localización de

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, presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa de su expareja sentimental Ana Luisa.La agredida, de 27 años, fuepor Pablo el pasado lunes en ladel. Las heridas le provocaron la amputación de partes de ambos brazos y lesiones graves en la cabeza., titular de la, suscribió elpara la búsqueda "del imputado Pablo Ruiz Córdova, presunto responsable de feminicidio en grado de tentativa, en el".La autoridad ministerial pidió a la ciudadanía su colaboración para, con la certeza de que la información proporcionada será de manera confidencial.-----Localizar al agresor debe ser prioridad, señala ColectivaOrganizaciones feministas como lacondenaron esa agresión en el contexto de "la ola dey feminicida" que sigue cobrando la integridad y la vida de las mujeres en Chiapas.debe ser unapara evitar que ese sujeto siga lastimando a más mujeres. Ese individuo es una amenaza latente no se puede ser indiferente y la exigencia es que", advirtió.La Colectiva destacó además unreciente en eldel municipio de Tuxtla Chico en contra de la joven, de 20 años, "quien se debate entre la vida y la muerte después de que fue atacada a balazos"."Esasno son casos aislados sino reflejan el síntoma de una las mujeres y a la niñez; alzamos la voz con profunda indignación y rabia ante la ola dey feminicida que sigue cobrando la integridad y la vida de las mujeres en Chiapas", manifestó 50 +1.-----Urge revisión de alerta de géneroPara enfrentar ese flagelo social, consideró que la demanda central a las autoridades es lay la, porque el hermetismo fomenta la impunidad y la desprotección de las víctimas."Hacia tales fines, es urgente la revisión de la alerta de violencia de género que no puede ni debe continuar como unmientras lasigue corriendo".Porque también, afirmó la Colectiva, losno protegen la vida de las mujeres ni de la niñez en Chiapas, por tanto la exigencia a ladel Estado y a la Secretaría de Seguridad del Pueblo es que refuercen de inmediato los operativos de búsqueda y captura de potenciales feminicidas."Y que elde Chiapas actúe cony no demoren las; lano puede ser cómplice de los agresores por omisión o lentitud, puesto que laes la otra pandemia que Chiapas no ha querido desterrar".