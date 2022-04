"Olvídese de mí y gobierne": Loret responde a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- Luego de que este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en su conferencia matutina un plano y factura de supuestas propiedades del periodista Carlos Loret de Mola, éste pidió que se olvidara de él y se ponga a gobernar.

Durante la emisión de su programa en W Radio, el conductor le requirió al primer mandatario del país que lo deje de atacar en sus "mañaneras" y atienda los temas apremiantes del país.

La inflación alcanzó su máximo nivel en 21 años, no hay medicinas, la inseguridad se encuentra en niveles históricos, expuso.

"Se lo he dicho hasta el cansancio, olvídese de mí, gobierne. Cálleme la boca con resultados", exigió.

Loret consideró que los embates del presidente López Obrador se deben, principalmente, al trabajo periodístico de su equipo en Latinus, el cual exhibió la corrupción de sus hermanos Pío y Martín López Obrador, de su prima Felipa, las casas de Manuel Bartlett, director de la CFE, así como la vida de lujo que mantiene José Ramón López Beltrán.

"Sacamos la vida de lujos, la vida de millonario que se da su hijo José Ramón López Beltrán en Houston, sin trabajar.

"Y el presidente no ha podido explicar cómo le hicieron para pasar de clasemedieros a millonarios de la noche a la mañana", cuestionó.

En este sentido, adelantó que dará una respuesta más extensa en la emisión de este jueves de su programa en Latinus.