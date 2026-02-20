OMA automatiza procesos con uso de datos biométricos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).-

(OMA) inauguró una serie de herramientas tecnológicas diseñadas para transformar la experiencia de viaje de los pasajeros y optimizar la operación aeroportuaria en la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

OMA implementó un sistema de automatización de documentación de equipaje, obtención y revisión de pases de abordar, y habilitó trámites migratorios conen la Terminal A como parte de su plan de inversión por 16 mil millones de pesos para la expansión y modernización del Aeropuerto de Monterrey.Estas soluciones representan un paso estratégico hacia la modernización de los servicios aeroportuarios, especialmente en preparación para laque se espera en junio con motivo de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026.El nuevo sistema depermite imprimir el pase de abordar y registrar el equipaje de manera autónoma, ofreciendo mayor control y reduciendo tiempos de espera.Lascuentan con tecnología para la lectura eficiente del pase de abordar antes de los puntos de seguridad, agilizando el flujo de pasajeros dentro de la terminal.Mientras que los filtros migratorios de autoservicio permiten realizar trámites internacionales aprovechando la, ofreciendo un paso fronterizo más rápido, seguro y sin contacto., director general de OMA, aseguró que "la implementación de estas nuevas tecnologías representa un paso estratégico para transformar la experiencia del pasajero con mayor eficiencia y comodidad, preparándonos eficazmente para la demanda que traerá el Mundial en junio y consolidando nuestro liderazgo en innovación aeroportuaria".Estas iniciativas, agregó, son unapara atender la demanda del tráfico aéreo prevista para el próximo Mundial, garantizando que cada pasajero disfrute de unAdicionalmente, forman parte de una estrategia de innovación constante deque combina tecnología de vanguardia con un compromiso hacia la sostenibilidad.En el evento para presentar estas tecnologías, estuvieron presentes el gobernador de Nuevo León,; la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez; el titular del Instituto Nacional de Migración, Jorge Alejandro Palau Hernández; el alcalde de Guadalupe, Héctor García; el director general de OMA,, entre otros invitados especiales."Agradecer a OMA y a todas las autoridades que nos han ayudado a cumplir la meta de la Copa del Mundo 2026. Estamos esperando que el primero de junio, dos semanas antes de que llegue el primer juego a Monterrey, esté terminado el viaducto y esté todo listo para recibir a los extranjeros y por supuesto a los locales", dijo