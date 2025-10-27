Omar García Harfuch comparece en San Lázaro
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, compareció en la Cámara de Diputados ante la Junta de Coordinación Política
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acudió esta mañana de lunes a la Cámara de Diputados, para comparecer ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Fue recibido por el presidente de la Junta, Ricardo Monreal, quien anunció que el funcionario federal les presentara los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, destacó la importancia de la comparecencia, ante el panorama de la seguridad que se vive en el país.
"Uno de los temas que más importan a la ciudadanía, pues evidentemente, su seguridad, su vida, la de su familia. Así es que estamos obligados a estar aquí y a trabajar", dijo.
