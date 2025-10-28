Omar García Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán
Omar García Harfuch se compromete a trabajar en conjunto con productores de limón para combatir delitos de extorsión y cobro de piso.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió este martes en Apatzingán, Michoacán, con productores de limón para escuchar sus inquietudes tras el asesinato del empresario citrícola Bernardo Bravo.
En redes sociales, el titular de la SSPC informó que la mesa de trabajo estuvo conformada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y autoridades locales.
Aseguró que se busca escuchar a los productores de limón para fortalecer, desde el Gabinete de Seguridad, las acciones conjuntas para hacer frente a delitos de extorsión y cobro de piso.
"El homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune", aseguró.
