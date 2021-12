"Ómicron ayudará a inmunidad social"

Ciudad de México.- México detectó el primer caso de la variante ómicron del coronavirus en una persona proveniente de Sudáfrica que ingresó en un hospital con síntomas de covid-19, informó este viernes el subsecretario de Salud y estratega contra la pandemia, Hugo López-Gatell.

"El primer caso positivo de la variante ómicron en México es una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica; tiene enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado en la Ciudad de México para evitar contagiar. Su pronóstico de recuperación es favorable", explicó el epidemiólogo en Twitter.

Aunque varios países anunciaron medidas de contención en sus fronteras y puntos de entrada y se preparan para la variante ómicron, López-Gatell aseguró que la nueva variante del coronavirus no causa enfermedad más grave, no cambiará el curso de la epidemia, cancelar vuelos no es útil y que estos virus ayudan al propósito de lograr la inmunidad social.

Para especialistas entrevistados, no existe una estrategia o protocolo para enfrentar a la nueva variante de Covid-19, que ya registró su primer caso en el país.

Consideraron que con la posición de Hugo López-Gatell el gobierno de México sigue restando importancia a la nueva variante de manera irresponsable.

Este viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó tomar medidas ante ómicron, como cerrar fronteras y cancelar movilidad para retrasar el ingreso de la nueva variante, así como diseñar esquemas de pruebas y seguimiento de casos sospechosos para romper cadenas de transmisión, además de reforzar los sistemas de salud internos.

En entrevistas por separado, el epidemiólogo Alejandro Macías; Héctor Rossete, creador de la Unidad Básica de Prevención; el virólogo Andreu Comas; el infectólogo y Premio Nacional de Salud 2020, Francisco Moreno, y Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM, señalaron que se sigue restando importancia a la pandemia, al no existir una estrategia para hacer frente a la nueva variante.

Advirtieron que el proceso de vacunación, tanto de aplicación como de refuerzos, se tiene que acelerar para evitar que la nueva variante, la cual consideraron es más fuerte y transmisible que la delta, se propague por el país.