ONU condena acciones de Estados Unidos en Mar Caribe

GINEBRA, Suiza, octubre 21 (ANSA/EL UNIVERSAL).- "Las acciones secretas y las amenazas de utilizar la fuerza armada contra el gobierno de Venezuela por parte de Estados Unidos violan la soberanía de Venezuela y la Carta de las Naciones Unidas".
Así lo afirmó un grupo de expertos independientes de la ONU en una nota publicada este martes, en la que también se señaló que "tales acciones violan los fundamentales compromisos internacionales de no intervenir en los asuntos internos o amenazar con el uso de la fuerza armada contra otro país".
"El uso de la fuerza letal en aguas internacionales sin una base jurídica adecuada viola el derecho internacional del mar y constituye una ejecución extrajudicial", continúa la nota, subrayando también que "los preparativos para una acción militar secreta o directa contra otro Estado soberano representan una violación aún más grave de la Carta de Naciones Unidas".
Los expertos han instado a Estados Unidos a cesar los ataques y las amenazas ilegales, a respetar el derecho internacional y a reafirmar su compromiso con el multilateralismo y con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas.
Los ataques ordenados por el presidente Donald Trump en las últimas semanas como parte de una operación militar en el Mar Caribe dirigida contra una supuesta amenaza "narcoterrorista" han apuntado al menos a seis embarcaciones sospechosas de transportar drogas, lo que ha provocado la muerte de al menos 27 personas, según fuentes del gobierno de Washington.
