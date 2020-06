Operan 6 grupos de delincuencia organizada en Valle de México: Sedena

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno "no dan garrotazos a lo tonto al avispero", el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detalló que en la Zona Metropolitana del Valle de México operan seis grupos de la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa, y al mostrar un mapa al detalle, el titular de la Sedena señaló que en esta zona opera el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Guerreros Unidos, "Caballeros Templarios" y "La Familia".

Además de otros dos organizaciones que se localizan en la Ciudad de México, pero que, aseguró, no son cárteles, sino grupos delictivos separados de éstos.

El general informó que el gobierno federal ha detectado la alianza entre "La Familia" y los "Caballeros Templarios" para evitar que haya influencia de "Guerreros Unidos" en partes del Estado de México.

"Lo que se revisó el día de hoy aquí en el Estado de México es la actividad delincuencial de los grupos cártel Jalisco Nueva Generación, 'Guerreros Unidos', 'Caballeros Templarios' y 'La Familia'. 'La Familia' tiene presencia en la parte sur, principalmente, en donde están operando los 'Caballeros Templarios'; en la parte norte hay una alianza entre estos dos cárteles para poder evitar que opere o que tenga influencia del sur, 'Guerrero Unidos'.

"Hace algún tiempo tenía esta parte sur del estado 'Guerreros Unidos', al aliarse estos dos cárteles, logran quitarle esta presencia ahí, lo mueven a esta parte en verde, donde tiene una presencia 'Guerreros Unidos', y cártel Jalisco está en la parte de los municipios que están colindantes con la ciudad de México. Es lo que se analiza (en la reunión del gabinete de seguridad), la presencia de los grupos, el área donde tienen influencia, cómo interactúan, qué alianza se tienen entre ellos.

"Podemos incrementar dos grupos diferentes más que operan en la Ciudad de México, no como cárteles, sino grupos delictivos separados de estos cárteles. Entonces hablaríamos de seis grupos delincuenciales operando en la Zona Metropolitana".

En la gráfica expuesta se informó que el cártel Jalisco Nueva Generación es liderado por Omar Ramsés, "El Calaca"; "La Familia" por Johny Hurtado Olascoaga, alias "El Pez"; mientras que Rodolfo Maldonado Bustos, "Don José", encabeza "Los Caballeros Templarios", y Guerreros Unidos es dirigido por Ángel Casarrubias Salgado, "El Mochomo".

Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que el trabajo de inteligencia de las diferentes dependencias del gobierno mexicano ha permitido conocer "con toda precisión" la participación, la actividad y la conformación de los distintos grupos criminales que operan en la Zona Metropolitana del Valle de México.

"No tiene caso citarlos, ni tampoco a sus dirigentes, porque desde el inicio de este gobierno nos hemos propuesto no fortalecer mediáticamente a esas figuras, pero tenemos perfectamente claro el mapa delictivo en la zona metropolitana".

Aseguró que con todos los recursos, tanto del gobierno mexiquense como del gobierno federal, se les está combatiendo a estos grupos y que existe una gran coordinación.

"Es cierto que una buena parte de la incidencia criminal que hoy conocemos deriva de la fragilidad de las alianzas de estos grupos criminales que se van dividiendo, que se van enfrentando entre ellos", dijo.

--AMLO: no se dan garrotazos a lo tonto al avispero

El presidente Andrés Manuel Obrador aseguró que, en el combate a cárteles de la delincuencia organizada, el gobierno federal no da "garrotazos a lo tonto al avispero", y advirtió a los integrantes de estos grupos que el gobierno federal conoce a detalle de sus movimientos.

Ante la negativa de Alfonso Durazo, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de mostrar a detalle los grupos de delincuencia que operan en el Estado de México para no fortalecerlos mediáticamente, el titular del Ejecutivo federal pidió mostrar el mapa de las bandas que operan en esa entidad.

"Nada más por esta ocasión, porque es una información que se tiene que mantener con reserva, pero para que sepan todos, además, los involucrados, los que participan en las bandas, de que si sabemos, de que sí tenemos información.

"Esto lo hacemos diario, no se muestra, pero que sirva nada más para que sepan que no damos garrotazos a lo tonto al avispero, que sí sabemos y que lo más importante es la inteligencia, es más importante la inteligencia que la fuerza", expresó.