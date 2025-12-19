Operativo acaba en balacera; un policía herido

Ciudad de México.- Un operativo contra un grupo de extorsionadores que amedrentaban a los dueños y trabajadores de una empresa de paquetería ubicada en la calle Río Ebro de la colonia Cuauhtémoc, en la misma alcaldía, derivó en una balacera donde seis personas fueron detenidas y un policía resultó herido.

"Se escucharon más de 30 balazos. Ellos venían siendo seguidos por los patrulleros", contó Gabo, taquero de la zona y testigo del intercambio de disparos en la casa de Río Ebro número 30.

De acuerdo con videos de vecinos, a los cuales tuvo acceso El Universal, se observa que al lugar llegaron policías vestidos de civil, pero con chalecos antibalas, quienes empuñaban sus armas hacia la vivienda de color blanco.

Otros equipos especiales ingresaron por la azotea y otros más lo hicieron a través de la casa contigua color rosa, donde incluso abrieron la puerta principal con un mazo.

La fachada del inmueble -de dos niveles, tonos blanco y gris, detalles en teja negra y una reja del mismo color- conserva un letrero que atribuye la construcción al arquitecto Quintanilla. Ahí quedaron 25 casquillos de armas largas y cortas, siete impactos de bala visibles en una ventana y, en el patio, una mancha de sangre junto a unos lentes de sol.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las autoridades montaron vigilancia luego de que recibieron una llamada telefónica alertando que trabajadores y propietarios de una empresa de paquetería localizada en la calle Río Ebro fueron amenazados por delincuentes.

El objetivo era identificar a los presuntos responsables, pero, indicó, durante el operativo policías detectaron que los presuntos extorsionadores arribaron armados y "ante la inminente situación de riesgo, los policías decidieron intervenir para su detención".

En ese momento, uno de los presuntos responsables comenzó a realizar disparos en su contra, por lo que, al ver en riesgo su vida y la de las demás personas en el sitio, repelieron la agresión. Un policía fue herido en la cavidad abdominal y fue trasladado al hospital.

Con otros equipos de trabajo y el sobrevuelo de helicópteros Cóndor, se logró la detención de cuatro hombres de 30, 35, 36 y 54 años. Más tarde fueron aprehendidos otros dos.

Por la tarde, elementos de la SSC realizaron un cateo en el número 36 de la calle Río Tíber, en la colonia Cuauhtémoc. Con escudos balísticos y un ariete derribaron la puerta de un gimnasio.