logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SU CORAZÓN

Fotogalería

CRISTO EN SU CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Operativo antidrogas en Sinaloa: Caen 9 del Cártel de Sinaloa

Operativo policial en Sinaloa resulta en la detención de 9 integrantes del Cártel de Sinaloa, incautando armas, droga y vehículos.

Por El Universal

Agosto 14, 2025 08:32 p.m.
A
Operativo antidrogas en Sinaloa: Caen 9 del Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 14 (EL UNIVERSAL).- En diferentes operaciones, autoridades federales aseguraron vehículos, armas, municiones, equipo táctico, ponchallantas y droga, además fueron detenidas nueve personas en Sinaloa.

Un evento se realizó durante un recorrido de vigilancia terrestre, donde efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) en inmediaciones del poblado Bariometo, del municipio de Navolato, detectaron a un grupo de personas vinculadas al "Cártel de Sinaloa" facción "Los Mayos".

Entre los capturados están: Kevin Gabino "N", Jesús Antonio "N", Germán Vicente "N" y un adolescente de 16 años.

Además, incautaron un vehículo, tres armas largas, una ametralladora, 16 cargadores y dos magazines, 478 cartuchos de diverso calibre, cuatro chalecos tácticos, 28 ponchallantas y diversas dosis de droga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los sujetos al percatarse de la presencia del personal naval, emprendieron la huida, al darles alcance fueron detenidos.

El 11 de agosto en Los Mochis, municipio de Ahome, los uniformados detuvieron a cuatro integrantes del grupo delictivo "Fuerzas Especiales Avendaño" (FEA), vinculados al "Cártel del Pacífico" facción "Los Mayos".

Los hoy detenidos son Jesús Miguel "N" o Rosendo "N" de 38 años, alias "Chendo" y/o "El 16", Jayson Ariel "N" de 28 años, alias "Flaco", José Antonio "N" de 48 años y José "N" de 40 años.

A estas personas, se les aseguraron dos vehículos, cuatro armas largas, 646 cartuchos de diferentes calibres y un paquete confeccionado con cinta que contenía en su interior polvo blanco similar a la cocaína.

En el poblado de López Mateos, "El Tamarindo", en Culiacán, Sinaloa, se detuvo a una persona relacionada con el "Cártel del Pacífico" facción "Los Chapitos", se aseguraron dos armas largas, 10 cargadores, alrededor de 300 cartuchos, aproximadamente 119 gramos de cocaína, equipos de radiocomunicación y un casco.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General del Estado (FGE).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Operativo antidrogas en Sinaloa: Caen 9 del Cártel de Sinaloa
Operativo antidrogas en Sinaloa: Caen 9 del Cártel de Sinaloa

Operativo antidrogas en Sinaloa: Caen 9 del Cártel de Sinaloa

SLP

El Universal

Operativo policial en Sinaloa resulta en la detención de 9 integrantes del Cártel de Sinaloa, incautando armas, droga y vehículos.

Gobierno de Jalisco reconoce omisiones en casos de desaparecidos en 2010
Gobierno de Jalisco reconoce omisiones en casos de desaparecidos en 2010

Gobierno de Jalisco reconoce omisiones en casos de desaparecidos en 2010

SLP

El Universal

El gobierno de Jalisco reconoce responsabilidad institucional por desapariciones ocurridas en 2010 y la falta de disculpas públicas.

Jubilados de Pemex cierran Terminal en Tapachula por desabasto y falta de servicios médicos
Jubilados de Pemex cierran Terminal en Tapachula por desabasto y falta de servicios médicos

Jubilados de Pemex cierran Terminal en Tapachula por desabasto y falta de servicios médicos

SLP

EFE

Jubilados de Pemex exigen atención a sus necesidades de salud y provocan cierre de Terminal en Tapachula, generando desabasto de gasolina en la zona.

Latinoamérica crece en los hombros del trabajo de cuidados, advierte ONU Mujeres
Latinoamérica crece en los hombros del trabajo de cuidados, advierte ONU Mujeres

Latinoamérica crece "en los hombros" del trabajo de cuidados, advierte ONU Mujeres

SLP

EFE

El rol de las mujeres en los cuidados refleja un 25% del PIB regional, según ONU Mujeres.