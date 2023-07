Oposición busca regresar al pasado de privilegios: Mario Delgado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL). - El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que la oposición está recurriendo a revivir figuras políticas del pasado neoliberal, lo que, de fondo, revela que su proyecto de nación tiene como principal objetivo "regresar a los tiempos de corrupción y de privilegios para unos cuantos".

En este sentido, acusó que la derecha busca terminar con los apoyos para la gente, pues proponen la eliminación de los programas sociales que apoyan a los adultos mayores, a los jóvenes y estudiantes, a las personas con discapacidad, entre otras.

Ejemplo de esto, dijo, son las declaraciones recientes del expresidente Vicente Fox, quien aseguró en una entrevista que "los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país; ya se acabó que estén recibiendo programas sociales".

El líder morenista advirtió que, de cara al proceso electoral de 2024, el pueblo tiene que defender los derechos ganados en los últimos cinco años, "para que no regresen estos corruptos que solo quieren seguir robando a costa de la gente".

Asimismo, calificó de incongruentes las declaraciones del expresidente, pues con anterioridad Fox ya había declarado que él fue quien inventó el programa de la pensión para adultos mayores.

"Es una incongruencia. Tan solo hace unas semanas Fox se quería atribuir logros de la Cuarta Transformación diciendo que inventó la pensión para adultos mayores, cuando en realidad cuestionaba el por qué se les iba a dar dinero, por qué se les iba a regalar".

Delgado aseguró que las críticas del exmandatario en realidad se deben a que el gobierno de López Obrador eliminó las pensiones para los expresidentes, entre quienes se encuentran Vicente Fox y Felipe Calderón. "Están muy molestos desde 2018 porque ya no reciben su pensión millonaria. Por eso están metidos con los de la oposición: porque quieren de regreso los privilegios que perdieron".

El líder nacional ironizó sobre los dichos de Fox en donde menciona que está batallando para sobrevivir económicamente. "Dice que ya no le alcanza, y que extraña su seguro privado. No ha entendido que ya dejamos atrás esos tiempos. Ahora el pobre anda refugiado en las drogas y por eso dice tantas incongruencias".

Mario Delgado aseguró que el fondo del proyecto conservador consiste en mantener sus privilegios a costa de los derechos de todas y todos, y afirmó que en México existen dos proyectos de nación: "el de quienes defienden pensiones millonarias para expresidentes, y el de los que luchamos para transformar la realidad y que todas y todos vivamos con dignidad".

En ese sentido, Delgado contrastó que, en el gobierno de López Obrador, se ha apoyado como nunca a los que menos tienen.

"Hay 11 millones de adultos mayores que hoy tienen una pensión, con eso tienen una vejez digna (...) ya son 12 millones de becarios; 12 millones de niños, de niñas, que pueden seguir en la escuela para que puedan cumplir sus sueños; todas las personas con discapacidad también ya cuentan con apoyos. Eso es la Cuarta Transformación, es aspirar a servir al pueblo y no dejar a nadie atrás".