Oposición defiende a la presidenta de la Corte tras críticas de López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Partidos opositores defendieron este viernes a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, tras ser criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y recibir amenazas de muerte en redes sociales.

"Hay que recordarle al presidente que esta es una república, no una monarquía, y que, aunque viva en un palacio no es un rey. Esta es una democracia y hay tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y tiene que respetarlos, cosa que no ha hecho", dijo el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés en un comunicado.

El presidente mexicano, aseguró Cortés, no respeta a todo aquel "que no se doble a sus intenciones o que no piense como él".

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados y miembro del PAN, Santiago Creel, expresó su solidaridad con Piña y exhortó al mandatario que respete la relación entre poderes.

La polémica comenzó el pasado miércoles cuando López Obrador manifestó que "apenas llegó la nueva presidenta (de la SCJN) y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes".

Un día después, circuló por redes sociales una amenaza contra la presidenta de la SCJN, con una imagen de Piña con la leyenda "el problema" acompañada de una bala con la frase "la solución".

La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces pidió investigar la amenaza y consideró que es "consecuencia de un discurso de odio hacia las funciones que constitucionalmente le competen al Poder Judicial de la Federación".

"Fíjense, sale un mensaje en las redes, que se la va a hacer daño a la ministra Piña y de inmediato sale toda la asociación de jueces, de magistrados, en contra de la amenaza y echándome la culpa, todos ellos me echan la culpa", declaró al respecto López Obrador este viernes en su rueda de prensa diaria.

El presidente mexicano llegó a especular con la posibilidad de que los autores de la amenaza fuesen los mismos jueces que piden investigarla.

"Así son los conservadores, tiran la piedra y esconden la mano, muy chuecos (tramposos)", acusó.

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseveró que las amenazas merecen condena y repudio público.

"Consideramos que este suceso atenta contra la integridad personal y acentúa la violencia generada por la polaridad que se ha generado entre la población y los discursos políticos que pretenden incidir en la independencia y labor que lleva a cabo la Corte", sostuvo el PRI en un comunicado.