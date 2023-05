Oposición denuncia ecocidio por construcción del Tren Maya

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL). - La senadora Xóchitl Gálvez, dijo que analiza los daños provocados a cuevas y cenotes por la construcción del Tren Maya para presentar una denuncia penal en contra de los funcionarios responsables, principalmente la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores.

En entrevista fue cuestionada sobre el recorrido que realizó EL UNIVERSAL por el Tramo 5 del Tren Maya donde quedó en evidencia que varias cuevas del Tramo 5 entre Playa del Carmen a Tulum, han sido rellenadas parcialmente durante las obras que avanzan aceleradamente, avasallando a una selva plagada de ríos subterráneos, cenotes y especies endémicas de flora y fauna.

"El ecocidio que se está cometiendo en la construcción del Tren Maya tendrá consecuencias graves en los próximos años por varias razones. Yo nunca me opuse al Tren Maya sino a que se hiciera sin los estudios de impacto ambiental".

Dijo que como se carece de esos estudios y como la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, ha sido totalmente omisa con su trabajo y lo que me parece increíble es que no los hayan sancionado por iniciar obras si los estudios de impacto ambiental"-

Recordó que hace algunos meses presentó una denuncia de impacto ambiental por la tala de cientos de árboles en la construcción del Tren Maya y dijo que analizará la situación de las cuevas con ambientalistas, activistas y pobladores para presentar una nueva denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.

"Si la Semarnat dio esa autorización, sin estudios de daño ambiental, la secretaria del Medio Ambiente es responsable. Tengo que reunir la información porque en ocasiones se cambian los trazos. Pero seguro que presentaré la denuncia", subrayó.

"Tarde o temprano el gobierno del presidente López Obrador será juzgado como el mayor depredador ambiental en la Península de Yucatán"

Por su parte, el coordinador del PAN, Julen Rementería, calificó de ecocidio el tapar las cuevas para la construcción del tren.

"Las decisiones van a dañar a las generaciones futuras, el daño al ecosistema, este abuso del poder que lastima al medio ambiente, tan mezquina de cumplir el capricho de López Obrador está destruyendo cuevas, cenotes, selvas", agregó.

Kenia López, senadora del PAN, indicó que es un crimen a la ecología todo lo que está ocurriendo con esta mega obra del Presidente. "Hay un abuso de poder que afectará a varias generaciones de mexicanos".

Legisladores de oposición condenaron el "ecocidio" que el Tren Maya está dejando a su paso, ahora mediante el relleno de cuevas en el tramo 5 sur, y exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) atender a la brevedad las denuncias penales que se han interpuesto por ese caso.

"Yo mismo he hecho una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Fonatur, contra los militares que están involucrados y contra el propio presidente López, por delitos ambientales que tienen que ver con la destrucción de la selva tropical y por la destrucción de estos ecosistemas desde cenotes, ríos, ríos subterráneos y cuevas que han rellenado. Están afectando la hidrología natural de esta zona de la península de Yucatán, que además tiene una comunicación muy estrecha con las lagunas arrecifales que corren desde Isla prácticamente hasta Belice, entonces esto es un crimen que tendrá que enfrentar a la justicia", declaró el diputado del PAN, Gabriel Quadri, en entrevista con El Universal.

El legislador albiazul consideró que "lo más probable", es que la Fiscalía de "carpetazo" a su denuncia, por lo que señaló que "en 2024, una vez que salgan del Gobierno, tendrán que enfrentar a la justicia el presidente López, los militares, y el director de Fonatur".

Por su parte, la diputada del PRD, Edna Díaz, presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad en el Congreso, advirtió que los daño que el Tren Maya está generando al ecosistema, no solo afecta a la zona sur del país, sino a toda la nación, e incluso al mundo entero.

"Están cerrando todas estas cuevas como si fueran hoyos, como si ahí no se produjera ningún tipo de vida, pero cuando se altera un ecosistema como el que ahí se encuentra, las consecuencias inmediatas son la pérdida de flora y de fauna, la muerte de diversas especies, pero ¿qué sucede con en el resto del país e inclusive del mundo entero? Se modifica absolutamente todo, ya se están presentando climas impredecibles extremos, este calentamiento global que viene a hacer más delicadas las sequías, aumentaron los niveles de CO2 y de otros contaminantes atmosféricos", expuso.

Por su parte, el diputado Sergio Barrera, secretario de la Comisión de Defensa, señaló que es grave que las obras del Tren Maya se estén llevando a cabo sin publicar los estudios de impacto ambiental, para conocer las implicaciones que tiene el desarrollo de esta infraestructura que atraviesa la selva de la Península de Yucatán.

"Es muy grave, y sobre todo, lo que nosotros necesitaríamos y exigiríamos, nos presenten los estudios de impacto ambiental que ha tenido, para saber cómo está afectando y qué afectaciones va a tener, no solamente el cómo lo están construyendo, sino toda la planeación que siempre se pidió y nunca se ha transparentado. Como ya sabemos, guardaron los archivos por temas que ellos llamaron de seguridad nacional, para transparentar cuales son los estudios de impacto ambiental que se han hecho", comentó.

Detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional les canceló una visita que realizarían los integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, para conocer las condiciones de la obra en algunos tramos del Tren Maya y del Aeropuerto de Tulum, que se realizaría a finales de abril; y se está reprogramando.

"Había un viaje programado de la Comisión de Defensa y se había confirmado a finales de abril para visitar algunos tramos del Tren Maya y el Aeropuerto de Tulum. Para poder ser críticos, necesitamos de viva voz que está sucediendo y que es lo que se está haciendo, cuestionar, y en su momento platicar también con las personas que lo han denunciado. Es muy grave si se está haciendo esto y si es un ecocidio que se está haciendo a toda a la zona natural protegida", lamentó el legislador de la bancada naranja.