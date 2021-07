Oposición, en contra de proyecto "Gas Bienestar" de AMLO

Diputados de oposición afirmaron que el proyecto presidencial para crea la empresa denominada "Gas Bienestar" no es viable.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señalaron que además de ser un propuesta que resultará demasiado costosa, fomenta el uso de energías fósiles y va en detrimento de la sana competencia.

María de los Ángeles Ayala (PAN), integrante de la Comisión de Energía criticó al ejecutivo por lanzar declaraciones "al aire y sin sustento".

"Las decisiones que toma el ejecutivo deben estar sustentadas con un proyecto ejecutable y factible que refleje los beneficios que tendrá la ciudadanía, esa propuesta sigue impulsando el uso de energías fósiles lo que va en detrimento del medio ambiente, no veo un camino donde puede haber un beneficio a la ciudadanía", expresó.

La legisladora albiazul dijo que "a todas luces", dicha empresa iría en perjuicio de la sana competencia, pues tal y como se está planteando "va encaminada a convertirse en un monopolio".

Agregó que en todo caso, es necesaria la instalación de parlamentos abiertos que incluyan al sector público y privado.

Por su parte, Fernando Galindo (PRI), integrante de la comisión de presupuesto, advirtió que no se tienen los recursos suficientes para crear una empresa de esa naturaleza, y recomendó en su lugar, fortalecer la regulación del mercado.

"No es a través de nuevas empresas como se soluciona el tema de costos elevados del gas LP, no hay los recursos suficientes para armar una empresa de este tipo, y en su caso, también se debe analizar si será eficiente. Yo considero que en su lugar, lo que debe hacerse es impulsar una mayor competencia y una mejor regulación, de tal manera que haya precios justos", indicó.

La perredista Guadalupe Almaguer, sostuvo que Gas Bienestar, "es otra más de las ocurrencias del presidente".

"López Obrador se la pasa diciendo ocurrencias, quiere impulsar el uso de energía fósil, será un fracaso más a los ya acumulados de sus mega obras que están costando miles de millones de pesos. Crear esta empresa solo hay retroceso y estancamiento, yo le pregunto ¿de dónde va a salir el recurso?, ahora en lo que se necesita usar el dinero es para el sector salud, medicinas para niños con cáncer, vacunas, no en los caprichos presidenciales", concluyó.