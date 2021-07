Oposición exige a FGR investigar "sobornos" de hermanos de AMLO

Políticos de oposición emanados del PAN, PRI, MC y PRD, exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigue los "sobornos" recibidos por los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío y Martín Jesús, que presuntamente se destinaron para la campaña electoral del 2018.

Además, criticaron el deslinde que hizo el Presidente de la República y dijeron que solamente se victimiza, está desconectado de la realidad y miente.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, exigió que opere el estado de derecho en nuestro país luego de conocer el tercer video donde aparece el hermano del titular del Ejecutivo, Martín Jesús López Obrador recibiendo fajos de billetes de parte de David León.

"En todos los casos que se denuncian, el Ministerio Público, las contralorías, la Auditoría Superior de la Federación, en su caso, debe operar el Estado de derecho, sin excepción", dijo el panista guanajuatense.

Sobre el deslinde que hizo el presidente López Obrador al decir que este video forma parte de los ataques a su administración, el panista guanajuatense consideró que el tabasqueño tiene un patrón de conducta reiterado y predecible: "desconectado de la realidad, aislado y sin diálogo con actores públicos y la sociedad civil, provoca, miente, se victimiza y polariza temas y personas".

Asimismo, el vocero de la bancada del PRI en San Lázaro, Héctor Yunes Landa, demandó una verdadera investigación de esta entrega de recursos, pues el ofrecimiento del propio López Obrador de que se indaguen estos casos no es más que una burla de su autoritarismo.

"Espero que el fiscal Gertz Manero, aproveche esta penosa coyuntura para darnos una muestra de imparcialidad en este nuevo caso de corrupción de los López. El juarismo morenista aplica su propia máxima de justicia y gracia: a la familia y amigos, la gracia; a los enemigos, no hay justicia a secas, sólo venganza", dijo Yunes Landa.

Dijo que la respuesta del Presidente es la misma que en el caso de su hermano Pío; "de manera cínica se victimiza, acusando a sus adversarios de difundir el video con fines políticos. Si esto fuera cierto, lo habrían hecho antes de las elecciones".

"El Presidente dijo que en casi 20 años en los que no declaró un peso de ingresos a Hacienda, vivió de las aportaciones de la gente. Ahora sabemos de dónde salieron esas aportaciones. Lo que falta por aclarar –él y sus hermanos-, quiénes más aportaron, cuáles eran las cantidades y cuál era el compromiso que se adquiría", dijo el priista.

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigue si los sobornos recibidos por Pío y Martín López Obrador fueron destinados a la campaña de Andrés Manuel en 2018, porque en su caso estamos ante un delito electoral que debe ser castigado con todo el rigor de la ley.

"La FGR debe, en efecto, como argumenta Andrés Manuel, investigar a los hermanos López Obrador y a David León Romero; pero también debe indagar si ese dinero se destinó a la campaña del propio López Obrador y si ese recurso contribuyó a su triunfo para ganar la presidencia en 2018", consideró la Diputada Verónica Juárez, coordinadora del sol azteca.

"Al señalar que los video son parte de una campaña política en su contra, el Presidente solo trata de evadir su responsabilidad, cuando está claro que el principal beneficiario de estos sobornos fue él porque, como admitió Pío, se destinaron para actividades proselitistas de Morena, el partido que lo llevó a la presidencia", argumentó Juárez Piña.

"Con estas evidencias y otras prácticas de corrupción en las que han incurrido otros integrantes de la familia del Presidente, queda claro que la lucha contra la corrupción que presume López Obrador es una simulación", opinó la diputada por Jalisco.

"Si los hermanos del presidente no son sancionados y él mismo no es investigado para deslindar su responsabilidad, quedará la impresión de que desde la presidencia de la República se promueve la corrupción y se fomenta la impunidad y el nepotismo", comentó la perredista.

Asimismo, el líder nacional del PAN, Marko Cortés dijo que primero fue Pío y ahora Martín, y criticó que entre aportaciones a su movimiento y préstamos, el presidente, López Obrador justifica la corrupción entre él y sus más cercanos. "Es muy grave la corrupción y el cinismo con el que miente este gobierno".

Asimismo, el coordinador nacional de MC, Clemente Castañeda, dijo que el Presidente aseguró que era diferente e incorruptible, "pero salió igual o peor que el viejo PRI. Primero Pío y ahora Martín Jesús López Obrador aparece recibiendo dinero en pleno proceso electoral. El Presidente debe esclarecer los hechos. Basta de simulación".