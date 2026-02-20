Óscar Leggs anuncia candidatura a la gubernatura de Baja California Sur

LA PAZ, BCS., febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Pese a la investigación en su contra por un

al erario de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, el exalcalde de Los Cabos -de extracción morenista-, anunció supora la gubernatura por Baja California Sur."Que sepan que también vamos en la pelea de nuestro partido Morena, cuando llegue el momento de alzar la mano...vamos a entrarle por la pelea de la Baja California Sur", expresó en una transmisión en sus redes sociales.En su mensaje reiteró que él tambiénparay pidió a sus simpatizantes impulsar su proyectoni denostaciones."No caigamos en el error que han caído los demás, de estar culpando a los demás, tratando de opacar para poder brillar. Nosotros traemos luz suficiente para, y no ocupamos opacar a nadie, al contrario, que haya", lanzó.El exedil criticó a la actual administración de Los Cabos -que preside- de las deficiencias en servicios públicos que cotidianamente les refieren ciudadanos, y enfatizó en las calles y avenidas destrozadas.Además, habló deque le gustaría atender."Vamos pormejor atendidos por los gobiernos, porque ahorita están para el arrastre, están muy mal, pero qué nos vamos tan lejos, las calles de Cabo San Lucas", expuso.AnunciaEl exalcalde comentó que visitará comunidades de todo el estado para escuchar a los ciudadanos y conocer sus problemas, y señaló se requieren "y propuestas".Con todo dijo que si no consiguiera las simpatías necesarias en Morena, adelantóal diputado federal, a quien también lo ubicó como aspirante a la"Si llegado el momento a Oscar Leggs no le dan los números, por supuesto que apoya al cien por ciento a Manuel Cota para que sea nuestro próximo gobernador, pero confiamos plenamente en nuestra gente", afirmó.Durante su transmisión estuvo mostrando, imágenes, calcomanías y adelantó que sus "amigos" le apoyarán conporque él, "como sí lo están haciendo otros", acusó.Acusa"Tenemos que reforzar el segundo piso de la, pero desde una perspectiva donde la gente participe, y no solo en lo que se ha convertido nuestro Movimiento de Regeneración Nacional enque persiguen a quienes no están de acuerdo, como lo han hecho desde hace año y medio conmigo, para buscar sacarme de la jugada", puntualizó.Su posicionamiento ocurre mientras continúa elen su contra. Desde el año pasado un juez de control lo vinculó a proceso por los presuntos delitos depor simulación, tras considerar que existían elementos para seguir la investigación.Laformuló señaló que el exedil estaría implicado en la autorización de una una empresa que gestionaría un crédito para el Ayuntamiento de Los Cabos en 2022, operación que -según la acusación- no se concretó.A inicios de febrero, Leggs Castro presumió haber obtenido unade un; no obstante, elcontinúa vigente.