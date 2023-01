Ovidio Guzmán y otras detenciones cercanas a reuniones bilaterales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo", fue recapturado este 5 de enero de 2022 en Culiacán, Sinaloa, hecho que no ha pasado desapercibido debido a que se da en el marco de la visita del presidente Joe Biden a México para la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Joe Biden llega a México el domingo 8 de enero, lo que ha dejado ver posibles coincidencias entre la detención de Ovidio Guzmán y la visita del presidente estadounidense, quien a exhorto de Andrés Manuel López Obrador accedió a aterrizar en el AIFA.



Ovidio Guzmán desata segundo "Jueves Negro" en Culiacán

Ovidio Guzmán fue recapturado en lo que fue el segundo "Jueves Negro" de Culiacán, Sinaloa. Esto, luego de que en 2019 se realizó la primera detención y posterior liberación de "El Ratón", lo que también desató narcobloqueos y enfrentamientos en aquel momento.

La detención de Ovidio Guzmán, líder de la fracción "Los Menores" afín al Cártel de Sinaloa, se dio en el marco de un fuerte operativo implementado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y trabajos de inteligencia de seis meses, de acuerdo con lo referido por su titular Luis Crescencio Sandoval.

"Esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del Cártel del Pacífico, acciones que refrendan el compromiso leal e institucional por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, CNI, CENFI, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado", citó en conferencia de prensa.



Otras detenciones en visitas bilaterales México-EU

La captura de Ovidio Guzmán no es la única aprehensión que se realiza en el marco de alguna reunión bilateral con Estados Unidos, también ocurrió con El Marro, Rafael Caro Quintero y el exgobernador César Duarte.



Rafael Caro Quintero, uno de los más buscados en EU

El 15 de julio de 2022 fue detenido Rafael Caro Quintero, uno de los narcos mexicanos más buscados por Estados Unidos. La detención se dio en el municipio de San Simón Choix, en Sinaloa.

"El Narco de Narcos" fue aprehendido por la Secretaría de Marina días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuviera una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca.

La reunión que sostuvieron ambos mandatarios se realizó el 13 de julio, en la que el presidente Biden aseguró "tener una relación sólida y productiva" con López Obrador.



"El Marro", uno de los más buscados en México

José Antonio Yépez, alias "El Marro", fue detenido el 2 de agosto de 2020 en el estado de Guanajuato. El líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, era uno de los hombres más buscados en todo el país.

La aprehensión de "El Marro", quien estaba acusado de Delincuencia Organizada y robo de combustibles, se logró en un trabajo coordinado entre Fuerzas federales y estatales.

La coincidencia estuvo en que su captura se dio un mes después de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos en julio de 2020, cuando aún era presidente Donald Trump, en lo que fue la primera visita de Estado para el mandatario mexicano.

"El Marro" fue capturado junto a un supuesto jefe de seguridad y cuatro elementos más del Cártel de Santa Rosa de Lima.



César Duarte, exgobernador del estado de Chihuahua

Una detención más que llama la atención es la del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte en Estados Unidos en julio de 2020, en el marco de la misma visita de López Obrador para una reunión bilateral con el entonces presidente Donald Trump.

La captura se dio el mismo día de la reunión en la Casa Blanca, 8 de julio de 2020. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer a la Embajada de México en Washington la captura de César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, en el estado de Florida.

El exfuncionario fue acusado de peculado por el desvío y disposición indebida de mil 200 millones de pesos, además de la entrega de recursos de la nómina estatal a campañas electorales del PRI.

César Duarte fue acusado por el Gobierno de Chihuahua de beneficiarse del erario público.