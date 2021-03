Pablo Amílcar Sandoval se baja de proceso interno de Morena en Guerrero

La madrugada de este lunes, Pablo Amílcar Sandoval hizo oficial su retiro del proceso interno de Morena para ser elegible como el candidato oficial de la fuerza guinda como candidato a Gobernador del estado de Guerrero.

A través de un comunicado, el político guerrerense, quien es hermano de la actual secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó en su cuenta de Twitter que se retiraba del proceso interno de su partido, pero que "desde cualquier trinchera estaré impulsando la cuarta transformación".

Del mismo modo escribió en la red social que "las aspiraciones, por más legítimas que sean, tienen que someterse a los objetivos y luchas colectivas" y que servir a pueblo de Guerreo es el privilegio más grande que ha tenido en su vida. No obstante, también señaló que en el proceso interno de elección de candidato a gobernador de Guerrero ha habido golpeteos y división que "quisieron hacer creer eran internos".

Así, Pablo Amílcar Sandoval señaló en su comunicado que "no soy factor de división, no voy a prestarme a las guerras intestinas, ni tampoco seré instrumento útil a los adversarios de Morena" y reiteró que seguirá trabajando desde otras trincheras para construir el estado de prosperidad, igualdad, libertad y justicia que merece el pueblo de Guerrero.

Cabe destacar que la noche del domingo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, comunicó en su cuanta de Twitter que la Comisión Nacional de Elecciones del partido se reunió para tomar una resolución sobre el proceso de la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

Posteriormente, informó en su red social que se tomaría un receso y se continuaría este lunes las determinaciones conducentes en estricto apego a derecho y a las facultades estatutarias de la Comisión Nacional de Elecciones. Unas horas después Pablo Amílcar Sandoval hizo oficial su declinación a participar en el proceso.

Cabe recordar que el proceso de elección a candidato para gobernador el interior de Morena se ha visto marcado por un intenso debate en el que tanto autoridades electorales, como miembros del partido, la opinión pública y movimientos feministas han participado activamente.

Incluso, el viernes pasado la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena decidió echar atrás la candidatura de Félix Salgado Macedonio, para la gubernatura por las diversas acusaciones de agresiones sexuales que pesan sobre él y decidieron reponer el proceso en el que también participaba Pablo Amílcar Sandoval, quien decicidió declinar del proceso la madrugada de este lunes.

¿Quién es Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros?

Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros ha estado vinculado al ahora Presidente, Andrés Manuel López Obrador, desde que éste era jefe de Gobierno, del 2000 al 2005, cuando fue parte del Consejo de Asesores.

También formó parte del equipo de campaña de López Obrador en 2006 y 2012.

Es hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballestros, quien está casada con el politólogo, John Ackerman.

Pablo Amílcar estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y además, tiene un posgrado en la Universidad de Yale.

Ha sido senador y diputado, además de ser parte de las organizaciones "No más sangre" y "Todos contamos".

Su paso por Morena incluye haber sido consejero nacional y presidente de ese partido en Guerrero, en 2015, año en el que también fue Candidato de Morena a la gubernatura del Estado de Guerrero.

Aunque ahora milita en Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros formó parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en donde llegó a ser secretario en el 2004.