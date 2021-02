Padrastro golpea a bebé "porque no paraba de llorar" y después muere

Chiapas.- Un sujeto asesinó a golpes a un bebé de un año y 11 meses de edad en la colonia María Auxiliadora, de esta localidad.

Según reportes, el hombre de dio la golpiza, pero horas después el menor de edad fue atendido por médicos de una clínica particular mas no sobrevivió, informó la Fiscalía General de Chiapas.

Los hechos ocurrieron en la mañana del miércoles cuando Rolando Armando "N", padrastro del menor de edad, se encontraba aparentemente solo con el niño y "porque no paraba de llorar", lo golpeó hasta dejarlo inconsciente, informó la madre Sandra Janet Sánchez Gómez.

Explicó a medios de comunicación, que tuvo que "salir a trabajar" en la noche del martes, por lo que dejó con su pareja a su hijo Arnoldo Paúl Sánchez Gómez, de un año y 11 meses de edad.

Agregó que, en la mañana del miércoles, llamó por teléfono a Rolando Armando y él confesó que le había pegado al niño, por lo que se dirigió al domicilio donde estaba su hijo.

Al llegar, vio el niño tirado "a un lado de la cama", con golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, por lo que lo trasladaron a la "Clínica del doctor Bonilla", pero por la gravedad de las lesiones perdió la vida después de las 15:00 horas, explicó la joven mujer.

Agregó que la familia del presunto asesino le ofreció la cantidad de 200 mil pesos con tal de que no denunciara los hechos, pero respondió que no podía recibir ese dinero "porque mi hijo es lo más valioso que yo tenía y con ese dinero no le voy a devolver la vida".

Sandra Yanet dijo que Rolando Armando aparentemente ultrajó sexualmente a su hijo, pero la Fiscalía no acusó al detenido por este delito.

Por la muerte del niño, la Fiscalía abrió la carpeta de investigación 63-078-0301-2021, por los delitos de homicidio calificado y agravado.

El presunto homicida ya se encuentra detenido y el Ministerio Público puso a disposición de un Juez a Rolando Armando "N".