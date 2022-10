Padre de ginecóloga fallecida en Oaxaca pide justicia

A-AA+

En una carta enviada al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y Arturo Peimbert Calvo, fiscal General de Justicia de Oaxaca, Juan José Díaz Bermúdez, padre de la ginecóloga Jasibhe Natalie Díaz Morales, quien falleció el pasado 25 de septiembre, pidió justicia y detención del presunto responsable.

Juan José Díaz asegura que la muerte de su hija no fue accidente, fue el resultado de una golpiza supuestamente de Ricardo Antonio Ortega González, quien era su novio.

El padre narra en el documento que el 25 de septiembre por la noche, de acuerdo a testigos, Natalie fue golpeada sin razón en el restaurante Las Pencas del paraje Los Manguitos en Tehuantepec, lugar donde cenaban, cantaban y convivían; la agresión escaló y ella optó por ponerse a salvo, huyendo del lugar.

"Mi hija corrió más de 500 metros del lugar, no sin antes ser golpeada, incluso estrangulada, dejando su camioneta en el restaurante Las Pencas. Sin celular para pedir auxilio, ya que su móvil lo tenía el hoy señalado, según se comprueba con audio que aportaremos a las diligencias, posteriormente el celular apareció dentro de la unidad propiedad de mi hija, que según dijo la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca 'se encontraba resguardada por cadena de custodia'", expone el padre.

También señala que existen errores a modo en la carpeta de investigación C.I.33156/FIST/Tehuantepec/2022, que deben ser subsanados. Confiado en la justicia, Juan José Díaz está seguro que el culpable de la muerte de su hija pagará sus actos.

"Por exigir justicia la familia Díaz Morales ha comenzado a ser atacada por los familiares de Ricardo Antonio Ortega González, quienes se jactan de tener nexos con grupos del crimen organizado. Mi hija es revictimizada y sin vergüenza, sin pudor, sin ética, Avelino Ortega Ruiz y Norma González, padres del involucrado en la muerte de mi hija, se dedican a hostigar, amenazar y agredir en las redes", expone en su documento.

La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca investiga como feminicidio, desechando el homicidio imprudencial, por lo que pide que se avance con las investigaciones con perspectiva de género.

Los hace responsables de cualquier daño

Juan José Díaz exige garantías, debido a que se dicen atacados y amenazados, por lo que hizo responsable a Avelino Ortega Ruiz, Norma González y a Ricardo Antonio Ortega González, de cualquier agresión, física y psicológica a su hijo, su nuera, su esposa y a su persona.

"Le pedimos a ustedes se aplique la ley y haya justicia. Que la muerte de mi hija la doctora Jasibhe Natalie Díaz Morales tenga justicia, murió al ser perseguida y golpeada por Ricardo Antonio Ortega González, quien la violentó y obligó a correr por su vida. La doctora Jasibhe Natalie Díaz Morales siempre se caracterizó por ser activista a favor de la mujer y ayudar a las personas de escasos recursos, este mes de octubre habría decidido atender sin costo alguno a mujeres de escasos recursos para atender enfermedades propias de la mujer. Un asesino no le permitió cumplir, un asesino le arrebato sus sueños y su vida", concluye la carta.

La doctora de Salina Cruz fue encontrada muerta el domingo 25 de septiembre, por la noche atropellada por un taxi de Tehuantepec, el mismo que apareció abandonado en Camino Viejo, Rincón Moreno en un camino de terracería.

Familiares y organizaciones feministas anunciaron una marcha para exigir justicia este próximo 4 de octubre en el puerto de Salina Cruz; además, otras organizaciones colocaron mantas sobre el caso en el puente del IEEPO en la ciudad de Oaxaca.