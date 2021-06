Padres bloquean terminal aérea; exigen fármacos

CIUDAD DE MÉXICO.- Con pancartas fosforescentes con leyendas que exigen abasto de medicamentos, padres de niños con cáncer mantienen un bloqueo en el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Afirman que permanecerán ahí hasta que la Secretaría de Salud les de una solución inmediata y efectiva.

Poco después de las 11:00 horas de este martes, alrededor de 20 padres de familia provenientes del Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes y Veracruz aseguraron que en los hospitales en donde se atienden a sus hijos se ha incrementado el problema con el abasto de medicamentos, no sólo de fármacos oncológicos, sino de analgésicos, como paracetamol y diclofenaco.

Y agregaron que en el Hospital Infantil de México Federico Gómez no se cuenta con resonador magnético.

"Fuimos a Palacio Nacional porque en Gobernación ya no nos dan solución; sabemos que el secretario de Salud está ahí todos los martes con el subsecretario [Hugo López-Gatell], pero fuimos en vano, el problema es que ya no solo faltan medicamentos oncológicos, sino que ya escasean el paracetamol y el diclofenaco, y en el hospital infantil van meses sin que funcione el resonador magnético; y, aunque refieran a los niños a otros hospitales, es necesario que lo arreglen", dijo a este diario Omar Hernández Ibarra, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Niños Enfermos, A.C.

Hernández Ibarra señaló que permanecerán en la avenida Capitán Carlos León hasta que tengan una respuesta efectiva e inmediata por parte de las autoridades sanitarias y que no se quede sólo en la realización de una minuta y firma de un oficio.

"Ya no queremos que nos den falsas promesas, nos piden que vayamos a Gobernación y ahí solo nos dan un oficio con la esperanza de que nos resuelvan, hoy no nos iremos del aeropuerto hasta que la autoridad sanitaria se comprometa con fecha específica de cuándo tendremos los medicamentos que no han llegado para las quimios de los niños o para calmar sus dolencias", señaló.

Cerca de las 18:00 horas, autoridades de la Ssa entregaron a los padres de familia listas de medicamentos que fueron enviados a diferentes entidades federativas, a fin de argumentar que los fármacos sí han sido distribuidos; los manifestantes señalaron que las medicinas han sido insuficientes.