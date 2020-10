Padres de niños con cáncer se reunirán con Lorenzo Córdova para asesoría sobre iniciativa ciudadana

Padres de niños con cáncer serán recibidos por Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo jueves, la intención es buscar recursos y asesoría para obtener firmas ciudadanas que necesitan para presentar una iniciativa ciudadana ante el Congreso de la Unión.

"La iniciativa pretende reformar el artículo 4 de la Constitución, para garantizar los tratamientos de nuestros hijos con cáncer, así como una atención integral, necesitamos que la constitución lo mencione, que se entienda que los niños con cáncer son una minoría, no solo en el tema de salud, sino en el económico y educativo", afirmó Israel Rivas Bastidas, papá de una menor, paciente de esta enfermedad.

Israel Rivas llegó al Instituto Nacional Electoral acompañado de otro padre de familia, Luis Fernando, y un integrante de una organización no gubernamental para atender a pacientes con cáncer, ubicada en Oaxaca, tras entregar el documento en el que solicitan audiencia con el consejero presidente del INE, se dijeron contentos porque ya les agendaron una reunión para el próximo jueves.

"Nos abren la puerta, eso ya es ganancia, necesitamos apoyo, asesoría y confiamos en que el consejero presidente nos escuchará con atención y tendrá empatía por nuestra causa. Nuestro llamado no es solo a estas autoridades, sino a los legisladores, a las fuerzas políticas, ojalá nos dijeran que nos olvidemos de las firmas y aprueben la iniciativa", dijo.

En cuanto al robo de cerca de 38 mil piezas de medicamentos oncológicos, el padre de familia reiteró que el movimiento de padres de niños con cáncer insiste en que fue un robo sospechoso y que no tiene sentido que hayan abandonado las medicinas en bolsas de plástico.

"Ni siquiera son medicamentos que puedan vender en el tianguis de las Torres, no, porque necesitan una temperatura concreta, una red de frío, requiere de un manejo especial, no es que se pueda revender tan fácil, así que insistimos en que es un robo muy sospechoso", finalizó.