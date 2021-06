Padres instan a López-Gatell informarse qué es un golpe de Estado

Israel Rivas, activista y padre de Dahana, una menor que superó el cáncer, lamentó los dichos del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, respecto a que el grupo de personas que reclama por el abasto de medicamentos contra el cáncer responde a intereses de un golpe de Estado.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en su programa radiofónico en W Radio, el líder del Movimiento Nacional por la Salud condenó los dichos del funcionario e instó a que acuda a una clase en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para que se le instruya sobre qué es un golpe de Estado.

"Nosotros no somos un grupo beligerante, no somos un grupo armado, no somos ningún grupo que pretenda derrocar a ningún gobierno, somos un grupo de padres y madres de familia... que la única pretensión que tienen es hacer cumplir un derecho. El derecho legítimo a la salud y a que los niños tengan sus medicamentos en tiempo y forma".

En este sentido, Israel Rivas, dijo que lo dicho por López-Gatell en el programa de los moneros Hernández, Rapé y Fisgón, es una "perversa declaración", ya que, en sus palabras, no hay otra manera de catalogar "a quien sabiendo que el desabasto es real, a quien sabiendo que nuestros hijos son reales se atreve a decir esto".

Dijo no extrañarse por las declaraciones del subsecretario, pues señaló que constantemente se ha referido a los padres como un "grupo de choque y farsantes".

Adjetivos que, según dijo, han provocado amenazas de muerte en redes sociales contra quienes protestan por el abasto de medicamentos oncológicos.

A pregunta de Loret de Mola sobre si los padres de los menores ya recibieron los medicamentos para sus hijos, Israel confirmó que estos ya llegaron, sin embargo, matizó diciendo que llegaron sólo 16 claves de las 39 que son básicas para el tratamiento de los menores.

Específico también que no se sabe en qué cantidades llegaron dichos medicamentos, ni en qué hospitales se van a distribuir, además señaló que, según estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, han fallecido cerca de mil 300 niños producto de esta falta de claves.