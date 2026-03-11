Padres irían a la cárcel si sus hijos llevan armas a la escuela

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- La

del

propuso castigar con hasta 4.5 años de prisión a los padres, madres o tutores de niñas, niños o adolescentes que ingresen armas de fuego a las escuelas.Durante lade este miércoles, la legisladora presentó una iniciativa para modificar el, la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad para que a las "escuelas se ingresen libros y no armas".Su propuesta plantea, entre otras cosas, que a quien teniendo bajo su propiedad, posesión, resguardo o custodia un arma de fuego, por, descuido o falta de resguardo adecuado permita que una persona menor de 18 años tenga acceso a ella, se le impondrá dede prisión, multa de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización y la obligación de participar en programas de responsabilidad parental ySe estipula que si, como consecuencia de dicha omisión, la persona menor de edad introduce o porta el arma en un, espacio público o lugar de acceso público, la pena se aumentará hasta en una mitad.La legisladora sostuvo que la propuesta surge ante el aumento de reportes de violencia escolar y el riesgo que representa la presencia de armas, por lo que se busca cerrar unen la legislación, fortalecer laen los entornos escolares y establecer protocolos de actuación ante estos casos."Estamos convencidos que unacomienza en casa, los centros educativos deben ser espacios seguros. Cuando un menor accede a un arma casi siempre hay unaprevia de una persona adulta. Antes de revisar qué traen en la mochila, nosotros queremos que la vigilancia empiece en casa. Lo que buscamos es que existacuando un arma termina en manos de un menor. No podemos normalizar que esto ocurra", afirmó la legisladora.La propuesta también plantea que, cuando una niña, niño o adolescente sea detectado portando un arma dentro de una escuela, las autoridades actúen bajo un enfoque de, evitando su criminalización y priorizando la atención psicológica, social y familiar."Un menor que llega a una escuela con un arma también es unasobre lo que ocurre en suo social. La respuesta del Estado debe ser preventiva y de protección", dijo.Además de la sanción penal, la iniciativa establece que las autoridades educativas deberán implementar unEscolar ante la, aplicable en todos losde la ciudad.Este protocolo incluiría la activación inmediata dedentro de las escuelas, la notificación a autoridades de seguridad y educativas, el aviso a madres, padres o tutores y lapara investigar el origen del arma."Debemosantes de que ocurran. Esta propuesta busca fortalecer la, pero también promover una verdadera corresponsabilidad entre familias, autoridades educativas y autoridades de seguridad", concluyó.