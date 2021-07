Padrón sí fue hackeado y se vende en Dark Web, dice experto que advirtió riesgo en sistema del INE

Israel Reyes Gómez, experto internacional en ciberseguridad, aseguró a El UNIVERSAL que el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE) que comenzó a venderse en la llamada Dark Web, sí corresponde al del año 2021, y lo hacen de forma masiva en todo el mundo a cambio de 500 dólares.

El catedrático en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de la Universidad de Harvard, ya había advertido desde enero el riesgo de que el sistema del INE fuera hackeado, pues detectó la siembra de códigos maliciosos.

"En enero de 2021 encontramos que en la Dark Web estaban tendiendo configuraciones de los sistemas del INE, yo tomé capturas de pantalla y advertí la necesidad que tenían de blindar sus sistemas", dijo el especialista.

En febrero los hackers pudieron infiltrarse y estuvieron recabando de manera silenciosa la información crítica del padrón electoral que hoy está completamente a la venta, es un padrón con 95 millones de personas", puntualizó.

Reyes Gómez consideró el hecho como algo "sumamente peligroso", pues el sistema del INE también fue hackeado en las elecciones de 2018 y ahora tras las de 2021.

"¿Qué nos espera para 2024?, es información electoral que contiene tu geoubicación, es decir, dónde vives, tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento, tu distrito electoral y tu casilla electoral, entonces aquí hay una violación muy fuerte a la Ley de Protección de Datos Personales", indicó.

El especialista señaló que si el INE hubiese tomado las medidas pertinentes en enero, cuando se les recomendó bloquear unos puertos que estaban visibles y capacitar al personal para que no abrieran correos electrónicos maliciosos y ligas maliciosas, el ataque se hubiera prevenido.

"Se pudo haber prevenido con una inversión mínima de un millón de pesos, y ahora ese ataque les va a costar mínimo 100 millones de pesos, porque lamentablemente curar la enfermedad es más caro que prevenirla", aseveró.

Israel Reyes, quien ha asesorado en temas de ciberseguridad a los gobiernos de Estados Unidos, Europa y China, dijo que tras el hackeo, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, debe comparecer ante el Congreso e incluso renunciar.

"Yo como experto solicito la renuncia de Lorenzo Córdova, nosotros le concedimos el derecho de tener nuestra información personal y él tiene la responsabilidad de salvaguardarla, no solamente porque vulnera una democracia, sino porque las personas quedan vulneradas, en estas elecciones hubo muchos candidatos asesinados, y de seguir así, en 2024 quedan vulnerables los posibles candidatos, va a haber más violencia y más homicidios, y Lorenzo Córdova es culpable hasta cierto punto por no haber protegido esa información", concluyó.