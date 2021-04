Pagan miles para poder regresar a casa en Oaxaca

A los cuatro amigos de Germán Santillán, un empresario que se dedica a preservar la tradición chocolatera de Oaxaca, salir de la entidad en medio del bloqueo que mantienen normalistas en el Aeropuerto Internacional de Xoxocotlán les costó unos 20 mil pesos extras de lo que tenían presupuestado y horas de su tiempo pegados al teléfono en busca de respuestas de la aerolínea.

José Pablo, Guillermo, Luis y Giusi son cuatro de los cientos de viajeros y turistas que han resultado afectados por el cierre de la terminal aérea por un grupo de estudiantes como parte de una serie de protestas que, hasta la tarde de ayer —cuarto día del bloqueo—, había ocasionado la cancelación de 91 vuelos nacionales e internacionales, según información proporcionada a EL UNIVERSAL por la administración del aeropuerto.

En el caso de este grupo de amigos, el viaje en realidad era de trabajo. Todos forman parte de la Jornada de Derechos Humanos A. C., una organización sin fines de lucro que lleva un año planeando una serie de capacitaciones y programas educativos en derechos humanos en comunidades del sur de México, con el apoyo de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz.

Los jóvenes llegaron el jueves pasado a Oaxaca y tenían que volver este miércoles a Mérida, Yucatán, su lugar de origen. Lo harían en un vuelo de Oaxaca a Ciudad de México, donde harían conexión a la península. El problema, explica el empresario, radicaba en que la empresa no podía cancelar el primer vuelo (Oaxaca-Ciudad de México) hasta el mismo día de su salida, ante la posibilidad de que los normalistas decidieran levantar el bloqueo, lo que no sucedió.

Pero los jóvenes tampoco podían irse por su cuenta en autobús, pues la aerolínea se negaba a dejarlos subir en la Ciudad de México para completar su ruta. "El temor era que ellos fueran por Puebla hacia la Ciudad de México y que decidieran desbloquear, así que tendrían que regresar a Oaxaca a tomar el vuelo para poder hacer la conexión", detalla.

Tras estar pegados en el teléfono con esperas de hasta dos horas para ser atendidos por el personal de la aerolínea y con la indicación de la Profeco de que si no les daban una solución tendrían que levantar una queja formal, finalmente la empresa permitió que los jóvenes abordaran el vuelo a Mérida en la Ciudad de México. Aunque ello significó perder el costo del vuelo de Oaxaca y viajar por su cuenta hasta la capital del país, un gasto que calculan en cinco mil pesos por persona, entre el precio del boleto de avión, el pasaje de autobús y las comidas no contempladas.

Mientras los jóvenes viajaban, Francisco Villarreal, titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), dijo que tras más de nueve horas de negociación entre autoridades educativas y una comisión de estudiantes, se les hizo una serie de propuestas que han recibido respuestas positivas, pero se debe esperar la resolución de las bases para la liberación del aeropuerto.