Busca el PAN crear Comisión para investigar nexos AMLO-crimen

El diputado Federico Döring (PAN) propondrá a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, crear una Comisión Especial para investigar los presuntos vínculos criminales entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la delincuencia organizada.

Dijo que es necesario, debido a los diversos señalamientos que han surgido en contra del titular del Ejecutivo, sobre supuestos pagos de "El Mayo" Zambada y el Cártel de Sinaloa a la campaña que realizó el presidente López Obrador en 2018.

"Es indispensable despejar todo tipo de duda y quede claro si hubo o no participación del crimen organizado en las campañas de Morena", refirió.

Döring calificó como "grotesca" la manera en que presuntos miembros de cárteles del narcotráfico, testigos de la justicia en Estados Unidos y abogados, vinculan a López Obrador en tratos con el crimen organizado.

"Mientras que, en México, su Gobierno se da baños de pureza de atacar con firmeza a las bandas criminales que asesinan, secuestran y extorsionan; esa es una cara falsa de Morena hacia su electorado", dijo el diputado panista.

Señaló que no basta con negar desde una mañanera estas imputaciones, sino que es necesario someter al presidente a procesos parlamentarios de investigación, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) es su aliada "y no lo toca ni con el pétalo de una carpeta de investigación".

Por su parte, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) añadió que dicha Comisión Especial buscará aportar a la justicia norteamericana más elementos y en su caso, pueda llamar al presidente a rendir cuentas, una vez que termine su mandato.

"Su sexenio fue de mucha sangre, haber liberado a Ovidio Guzmán en Sinaloa hace años fue la primera muestra de un guiño al crimen organizado", expresó Téllez.

Téllez Hernández adelantó que buscará que esta Comisión Investigadora también se instale en el Senado de la República, para que tenga mayor peso político y López Obrador, sus funcionarios cercanos y sus presuntos enlaces criminales sean expuestos ante la opinión pública.