PAN-CDMX demandará por homicidio y otros ilícitos a titular del Metro

El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde, anunció que no sólo exigen la renuncia de Florencia Serranía, directora general del Metro, sino que, además, la demandarán penalmente por homicidio y otros ilícitos, así como exigen una rigurosa auditoría externa, "porque en el incendio de este sábado tuvo mucha responsabilidad", aseguró.

En videconferencia y acompañado del diputado local de su partido, Federico Döring Casar, rechazaron que, aún y cuando han comenzados las indagatorias, "podemos asegurar que no se trató de un algún sabotaje por parte de los trabajadores, quienes, incluso, han sido amenazados por la propia Florencia", acusaron.

El legislador sostuvo que la demanda penal, la presentarán este martes o miércoles, "pero les aseguro que no permitiremos que sean archivadas como otras que hemos presentado. Buscaremos por todos los medios legales, que sea castigada Serranía Soto y quien o quienes resulten responsables, dado que son varios los delitos que ocurrieron con el incendio", afirmó.

Coincidió con el presidente de su partido, que el siniestro fue resultado del nulo mantenimiento en general, del que han carecido las instalaciones del Metro desde la llegada de Florencia Serranía Soto, "pero siendo honestos, esto ha sido una constante desde la llegada de estos gobiernos (de izquierda); es decir, desde 1997 que tomaron la Jefatura de Gobierno", acusó el panista.

Atayde Rubiolo, por su parte, le exige tres cosas a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo: una, la inmediata renuncia de Florencia Serranía, como directora general del Metro: dos, la realización de una auditoría externa; y tres, denuncia penal por la pérdida humana y daños.

"Y aquí no es de lanzar culpas ajenas, como es su costumbre, dado que noviembre pasado, ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, aseguró que realizaba doble función: como directora general y como subdirectora de Mantenimiento, cuya área, justamente, es la responsable de estos lamentables acontecimientos. Así que no hay de otra, es responsable por donde se le busque", enfatizó el líder del blanquiazul.

Explicó que está área de mantenimiento, tiene, entre otras funciones, la correcta operación de la Subestación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT) "Buen Tono", donde ocurrió la conflagración y que provocó la suspensión del servicio de seis de las 12 líneas de la red del Metro y el fallecimiento de una persona.

Además, sostuvo que en la presente administración, "la doctora Sheinbaum le ha disminuido hasta el momento, alrededor de dos mil millones de pesos al presupuesto de este importante medio de transporte, por lo que los trabajadores ya no saben de dónde y cómo resolver los problemas que ocurren", dijo.

Incluso, recordó el percance ocurrido en marzo pasado en la estación Tacubaya, donde resultó que la falta de mantenimiento fue una de las consecuencias, "pero nada se hizo y, peor, Florencia Serranía continuó al frente del Metro y ahora, la gran incógnita, es dónde está la funcionaria. Nadie la ha visto. No queremos pensar que también está de vacaciones", comentó.