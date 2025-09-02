logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡feliz REENCUENTRO!

Fotogalería

¡feliz REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

PAN destaca la labor de Kenia López Rabadán en la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán asume la presidencia de la Cámara de Diputados con valentía y compromiso, fortaleciendo el trabajo legislativo en México.

Por El Universal

Septiembre 02, 2025 04:26 p.m.
A
PAN destaca la labor de Kenia López Rabadán en la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República afirmó que el liderazgo de Kenia López Rabadán será fundamental para garantizar el equilibrio de poderes, la transparencia en los procesos parlamentarios y el diálogo plural que exige el momento que vive nuestro país.

Al felicitar "ampliamente" a su compañera de partido por su elección como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, los senadores panistas subrayaron que su compromiso con la democracia, su trayectoria y su firme defensa de las instituciones la convierten en una figura clave para fortalecer el trabajo legislativo en beneficio de México.

Además, reconocieron en López Rabadán a una legisladora valiente, preparada y profundamente comprometida con el respeto al estado de derecho, la libertad, la justicia y la dignidad humana.

"Desde el Senado, le deseamos el mayor de los éxitos en la conducción de los trabajos legislativos. Estamos seguros de que su gestión contribuirá a consolidar una Cámara de Diputados más abierta, eficiente y cercana a las necesidades de la ciudadanía".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El senador Alejandro Moreno, presidente del PRI, se sumó a la felicitación a la diputada Kenia López, cuyo nombramiento, dijo, "es un reconocimiento a su trayectoria, a su firmeza y a su trabajo constante. Estoy seguro de que conducirá con inteligencia, apertura y valentía los trabajos en San Lázaro".

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PAN destaca la labor de Kenia López Rabadán en la Cámara de Diputados
PAN destaca la labor de Kenia López Rabadán en la Cámara de Diputados

PAN destaca la labor de Kenia López Rabadán en la Cámara de Diputados

SLP

El Universal

Kenia López Rabadán asume la presidencia de la Cámara de Diputados con valentía y compromiso, fortaleciendo el trabajo legislativo en México.

Profeco concluye operativo Regreso a Clases 2025 tras monitorear más de 51 mil productos
Profeco concluye operativo Regreso a Clases 2025 tras monitorear más de 51 mil productos

Profeco concluye operativo 'Regreso a Clases 2025' tras monitorear más de 51 mil productos

SLP

El Universal

Enfoque en comercios de diversos giros durante el Operativo 'Regreso a Clases 2025' para garantizar transparencia y respeto a los consumidores.

Muere un hombre en Tepic por efectos de Lorena
Muere un hombre en Tepic por efectos de Lorena

Muere un hombre en Tepic por efectos de "Lorena"

SLP

Agencias

Hay alerta por vientos y lluvias intensas en varios estados

Calendario SEP: Días feriados y puentes de septiembre 2025
Calendario SEP: Días feriados y puentes de septiembre 2025

Calendario SEP: Días feriados y puentes de septiembre 2025

SLP

El Universal

SEP anuncia suspensión de clases por Independencia de México en septiembre 2025