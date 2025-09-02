PAN destaca la labor de Kenia López Rabadán en la Cámara de Diputados
Kenia López Rabadán asume la presidencia de la Cámara de Diputados con valentía y compromiso, fortaleciendo el trabajo legislativo en México.
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República afirmó que el liderazgo de Kenia López Rabadán será fundamental para garantizar el equilibrio de poderes, la transparencia en los procesos parlamentarios y el diálogo plural que exige el momento que vive nuestro país.
Al felicitar "ampliamente" a su compañera de partido por su elección como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, los senadores panistas subrayaron que su compromiso con la democracia, su trayectoria y su firme defensa de las instituciones la convierten en una figura clave para fortalecer el trabajo legislativo en beneficio de México.
Además, reconocieron en López Rabadán a una legisladora valiente, preparada y profundamente comprometida con el respeto al estado de derecho, la libertad, la justicia y la dignidad humana.
"Desde el Senado, le deseamos el mayor de los éxitos en la conducción de los trabajos legislativos. Estamos seguros de que su gestión contribuirá a consolidar una Cámara de Diputados más abierta, eficiente y cercana a las necesidades de la ciudadanía".
El senador Alejandro Moreno, presidente del PRI, se sumó a la felicitación a la diputada Kenia López, cuyo nombramiento, dijo, "es un reconocimiento a su trayectoria, a su firmeza y a su trabajo constante. Estoy seguro de que conducirá con inteligencia, apertura y valentía los trabajos en San Lázaro".
