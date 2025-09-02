logo pulso
Nacional

La panista López Rabadán presidirá la Cámara de Diputados

Así lo avaló la mayoría del grupo parlamentario de Morena

Por El Universal

Septiembre 02, 2025 11:22 a.m.
A
Kenia López Rabadán / Foto: Archivo

Kenia López Rabadán / Foto: Archivo

Kenia López Rabadán será la nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Así lo aprobó la mayoría del grupo parlamentario de Morena, en un cónclave privado a la que solo entraron diputadas y diputados.
Los congresistas comenzaron a llegar a la 10:00 de la mañana, y a su entrada fueron despojados de sus celulares, los cuales fueron metidos en bolsas de plástico con un número a fin de identificarlos para devolverlos a la salida.
40 minutos después, inició el encuentro formal, en el que se pusieron en la mesa los perfiles de Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Federico Döring y Germán Martínez.
Previamente, Monreal Ávila dialogó con Jorge Romero y Elías Lixa, quienes le pidieron respetar el acuerdo y gestionar el apoyo para Kenia.
Monreal dijo a las y los diputados que la Presidencia del PAN no está a debate, pues lo marca la Ley, y recordó que en aras de la paridad dicho cargo le toca a una mujer, por lo que pidió elegir entre Kenia y Margarita.
El encuentro continúa hasta este momento, sin embargo, la mayoría parlamentaria no ha podido resolver sus diferendos para elegir quién ocupará la vicepresidencia y la vicecoordinación, toda vez que ni Dolores Padierna, ni Sergio Gutiérrez Luna, quieren bajarse de la aspiración para ocupar la vicepresidencia.
Por lo anterior, se procederá al "voto secreto en urna", y definir quién ocupará el mencionado puesto en la Mesa Directiva.
Al término de la reunión morenista, iniciará un encuentro entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la que Monreal confirmará el apoyo a Kenia López Rabadán.
Una vez que termine dicha reunión, iniciará la sesión ordinaria para votar el acuerdo y proceder a la toma de protesta, de la que se tiene contemplado que la panista emita un breve discurso.

El Universal

El Universal

La Presidenta reaccionó a los dichos del líder del PRI en primer informe

El Universal

Visitará todas las entidades del país en las siguientes tres semanas

El Universal

David Kershenobich presentó este martes los datos sobre el panorama epidemiológico