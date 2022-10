PAN está detrás del freno al nuevo plan de estudios de la SEP: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno acatará la resolución de un juez que frenó la implementación del nuevo plan de estudios del país, pero acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de estar detrás de esto.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno será respetuoso de lo que decida el Poder Judicial, pero personalmente indagará quién es el juez que frenó el nuevo plan y adelantó que su gobierno recurrirá a las siguientes instancias judiciales para defenderse.

"Es natural que esto suceda porque se trata de cambios en los contenidos de libros de texto y el conservadurismo pues siempre se ha opuesto a la educación pública a los contenidos de los libros solamente cuando ellos los hacen como pasó durante todo el periodo neoliberal que los contenidos los contrataban con empresas que daban asesorarías empresas vinculadas a intelectuales conservadores, intelectuales orgánicos que ganaban muchísimo dinero en eso y fue el tiempo en que abandonaron la historia, hicieron a un lado el civismo, la ética, y mas atrás pues el PAN que seguramente son los que están detrás de esto, se opusieron durante le gobierno del presidente López Mateos a que se entregaran los libros de texto para primaria".

"La SEP ya dijo que va impugnar esta resolución, sin embargo, ¿van a acatar esta resolución?", se le preguntó.

"Si, siempre, siempre nos apegamos a lo que decide el Poder Judicial, somos respetuosos del Poder Judicial, nada más que no nos dejamos y que bien que me lo dices porque yo no lo sabía, entonces ahora le voy a dar seguimiento diario y aquí lo vamos a estar tratando", dijo.

"¿En este momento se está aplicando el plan?", se le insistió.

"No tengo la información que me pides, pero voy a indagar, y si vamos a ver quién es el juez, por qué razón y acuérdense que son varias instancias, un proceso de estos, se puede acudir a otra instancia", respondió.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal indicó que su gobierno defenderá la necesidad de que se reformen los contenidos de los libros, pues indicó que México ya no está en el periodo de políticas neoliberales

"Ya queremos que la educación sea científica , pero básicamente humanista, que haya un tronco común en donde nada humano nos sea ajeno y a partir de ahí, científicos y matemáticos y biólogos, pero un tronco común", agregó.