PAN exige a Sheinbaum tomar en serio ómicron

El líder del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde exigió a la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum que tome en serio la variante Ómicrón ante el incremento de contagios; y le pidió reinstalar los macro kioscos y masificar pruebas.

El líder de los panistas en la capital coincidió en que no es conveniente detener las actividades ni económicas ni escolares en la capital, pero sí establecer un plan de acción que evite una nueva crisis sanitaria.

"Vacunar es parte de un plan de acción efectivo, pero ante lo que está pasando no es suficiente. Masificar las pruebas es prioridad, ya que otorga tranquilidad a las familias y a los centros de trabajo y escuelas, por lo que la reactivación de los macrokioscos es urgente; hay que facilitar el acceso de pruebas a las y los capitalinos, lo mejor será siempre prevenir, no lamentar", insistió.

En un comunicado, Andrés Atayde dijo que el alza de casos positivos y la alta demanda de pruebas Covid-19 registradas en laboratorios y farmacias privadas, así como en los módulos instalados en centros comerciales, demuestra nuevamente que el gobierno de la Ciudad está rebasado y requiere reforzar, de inmediato, la estrategia contra el coronavirus y su más reciente variante: Ómicron.

"Es preocupante el alza de casos positivos de Covid en la ciudad y basta con ver las largas filas en los módulos de pruebas para entender que, una vez más, la estrategia del Gobierno de la doctora Sheinbaum es débil e insuficiente y requiere solución inmediata", sostuvo Atayde.

El panista estimó que la estrategia de atender a los enfermos y enviarlos a sus casas o negarles pruebas por ser insuficientes, como se advierte en testimonios de los propios ciudadanos "solo ayuda al gobierno a registrar un menor número hospitalizados, no a las y los capitalinos, por el contrario, pone en riesgo a familias completas. El Gobierno local quiere subestimar contagios y fallecimientos".

En ese sentido, el líder panista urgió al gobierno a actualizar puntualmente la información sobre la pandemia de manera diaria y evitar retrasos, pues solo así se pueden tomar decisiones correctas.

Puede, añadió Atayde, haber dos motivos básicos para que las y los ciudadanos acudan por una prueba: para estar tranquilos o para tomar las medidas médicas adecuadas, "no es ir por gusto, es que, ante el incremento de contagios, es mejor tener certeza que incertidumbre".

Consideró que el hecho de que no haya hospitalizaciones o decesos no debe ser pretexto para que el gobierno baje la guardia, por lo que llamó a la Jefa de Gobierno a actuar de manera inmediata.

"No debemos esperar a que aumenten más los contagios, hay que reforzar la estrategia contra la Covid y reactivar ya los macro kioscos, es su responsabilidad, su gobierno debe garantizar y estar preparado para brindar pruebas y la atención médica que requieran las y los capitalinos".