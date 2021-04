PAN expulsará a militante agresor de profesora

El Partido Acción Nacional (PAN) del Estado de México informó que expulsará de sus filas a Octavio Alonso "N", a quien identificó como el presunto agresor de la maestra de inglés de la Preparatoria 5 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), Ángel María Garibay Kintana, víctima de violencia física y verbal, mientras daba clases.

El miércoles, alumnos de la docente pidieron ayuda, pues mientras estaban en clase escucharon que un hombre interrumpió propinando a Jacqueline insultos y golpes, situación capturada en un video que compartieron horas más tarde, pues no podían comunicarse con ella.

Sin embargo, fue ayer que colectivos feministas de la universidad identificaron al presunto agresor e hicieron público a través de las redes sociales sus datos, en los que señalaron al sujeto como militante panista.

Horas más tarde, a través de un comunicado, el PAN mexiquense confirmó la identidad del presunto agresor y exigió a la Fiscalía General de Justicia estatal que aplique el rigor máximo de la ley contra Octavio Alonso "N", "quien golpeó en forma violenta a su esposa, cuando esta se encontraba dando clases en forma virtual a sus alumnos de preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México".

Asimismo, anunció la expulsión del militante porque no hace honor a los principios, valores y ética de Acción Nacional.

Jorge Inzunza Armas, presidente del PAN en el Estado de México, lamentó profundamente este acto cobarde contra la maestra universitaria y dijo, no se tolerará este tipo de actitudes machistas, por el contrario, se está en favor de la defensa de las mujeres y su libertades.

Inzunza Armas exigió a la fiscalía que actúe de forma inmediata contra esta persona y se le aplique todo el rigor de la ley, porque en el PAN repudian 100% estas actitudes, cuando la mujer es el pilar de las familias mexiquenses y mexicanas.

Hasta el momento, autoridades de la Fiscalía General de Justicia estatal no han confirmado la identidad del sujeto, alumnos, docentes de la UAEMex, personal administrativo y sociedad civil compartieron la publicación.

Desde la noche del jueves estudiantes colocaron en la fachada del plantel donde imparte clases la docente cartulinas color morado con frases como: "Maestra no está sola, denuncie" y "Alza la voz, no estás sola".

A las instalaciones ubicadas en Toluca llegaron grupos de alumnas y feministas para apoyar a la maestra y pedirle que continúe con el proceso legal contra el hombre que la agredió.

La fachada quedó tapizada de mensajes, entre otras cosas consignan que los feminicidios comienzan con la violencia en el hogar, otros mensajes le ofrecen su casa, su computadora y le recuerdan que puede ser "la heroína" en esta historia.