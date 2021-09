PAN impulsa seguro de desempleo de 4 mil 402 pesos

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa con la que busca implementar un Seguro de Desempleo para los capitalinos que se hayan quedado sin empleo a causa de la pandemia, con la que se busca que todas las personas mayores de 18 años podrán recibir hasta 4 mil 402 pesos por cuatro meses.

En conferencia de prensa, los diputados panistas: Guillermo Huerta, Mariana Gómez del Campo y Santiago Creel, dijeron que los fondos para este seguro se pueden obtener de redireccionar los recursos que se están usando paras algunas de las megaobras del gobierno Federal y que son "infructuosas".

"Es reformar la Constitución y reformar varios artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que el Seguro de Desempleo sea una realidad. Por eso hemos pedido a todos y cada uno de nuestros diputados del Partido Acción Nacional que platiquen, socialicen en cada uno de los estados esta iniciativa y hagan el acompañamiento y presionen a los otros diputados de las fracciones parlamentarias para que acompañen esta reforma", dijo Guillermo Huerta.

Dijo que durante la pandemia se fueron desapareciendo los empleos, en la Ciudad de México cerraron muchos restaurantes, pidieron las renuncias en muchas unidades de servicio que se tienen, restaurantes, hospitales, cafeterías, incluso empleos formales, cerraron muchas oficinas a causa del home office.

Por su parte el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, recordó que en las últimas dos encuestas del INEGI y Coneval se incrementaron a 3.8 millones de nuevos pobres. "Mientras que otros países le dedicaron una parte muy importante de su economía a apoyar el empleo, a apoyar los ingresos de las familias, nuestro gobierno decidió no hacerlo en aras de una concepción absurda y equivocada que no quería gastar más, que eran momentos de austeridad, y que eran momentos de tratar de mantener las finanzas lo más equilibradas posibles. Esto es un error. Por ejemplo, nuestro vecino del norte en los Estados Unidos de Norteamérica, la inversión que se hizo para poder soportar el desempleo y la falta de ingreso en las familias fue más del 10% de la economía de los Estados Unidos", dijo Creel. Asimismo el diputado Santiago Torreblanca cuestionó que ¿por qué cuatro meses y no cinco?, cuando en promedio una persona tarda máximo en ocuparse tres meses. "Esto costaría más o menos 42 mil millones de pesos al año con las cifras de desempleo actual, en caso de que todas las personas ejercieran ese derecho y se fuera el tiempo máximo de cuatro meses que estamos planteando".

Asimismo Mariana Gómez del Campo dijo: "nosotros queremos asegurar el acceso a una canasta básica, frenar el uso de ahorros para el retiro, evitar la desestabilización del sector financiero y estamos trabajando para ello, el Seguro de Desempleo es solo una parte de lo que nosotros podemos hacer desde Acción Nacional y a los diputados federales nos parecería increíble que Morena no quisiera apoyar una propuesta tan viable, una propuesta que va a ser oxigenar a las familias mexicanas y nosotros hoy hablamos por las familias capitalinas".

Sobre el tema, el diputado Jorge Triana aseguró que su propuesta no se parece en nada a la que planteó la semana pasada Morena, pues el PAN propone que sea una garantía constitucional a través de una reforma al artículo cuarto constitucional, para que todas las personas del sector formal que hayan perdido su empleo a consecuencia de estos acontecimientos puedan recibir este apoyo.

"Y además estamos reformando la Ley Federal del Trabajo, donde vienen todas las especificaciones de nuestro Seguro de Desempleo que ya se han comentado, tener un año de antigüedad por lo menos en la plaza laboral, estar anclado a este seguro de desempleo a la línea de pobreza extrema que maneja Coneval, no más de cuatro meses de apoyo", dijo Triana. Asimismo el diputado Héctor Saúl Téllez dijo que desde Acción Nacional están trabajando en coordinación con el PRD y con el PRI en una propuesta alternativa de presupuesto, y no solamente eso sino también de ingresos. "Vemos con mucha sorpresa que hay números muy optimistas, creemos que está un poquito sobreestimada la meta de ingresos del presupuesto, vamos a estar trabajando en ese sector, vamos a revisar obviamente la política fiscal que trae Pemex y la CFE, en donde se les está haciendo, pues una disminución en su carga fiscal, aun así vamos a invertir más recursos todavía en Pemex, en CFE, entonces serán cosas de las que tendremos que revisar y los derechos especiales de giro, pues tomando ahorita también una relevancia importante en donde vamos a darles un destino a ese esos derechos especiales de giro de esos 12 mil 500 millones de dólares que se recibieron el Fondo Monetario Internacional", dijo.