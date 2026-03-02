logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

PAN no dará un solo voto a la reforma electoral: Anaya

Señaló que no incluye sanciones drásticas a partidos y candidatos que reciban dinero del crimen organizado

Por El Universal

Marzo 02, 2026 04:54 p.m.
A
PAN no dará un solo voto a la reforma electoral: Anaya

El Partido Acción Nacional (PAN) no dará un solo voto a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum porque no incluye sanciones drásticas a partidos y candidatos que reciban dinero del crimen organizado, aseguró el coordinador de la bancada blanquiazul en el Senado, Ricardo Anaya Cortés.
En entrevista, no descartó formar un bloque incluso con el PT y el Partido Verde para impedir que la iniciativa prospere, aunque remarcó que el PAN "tiene sus propias razones para no acompañar esta farsa de dizque reforma electoral, que lo único que busca es que el narco pueda seguir participando en las elecciones de manera impune y que el partido en el poder, en este caso Morena, tenga más fuerza y más control del que ya de por sí tiene".
"Quienes tengan convicciones para ir en contra de la reforma, pues por supuesto que van a encontrar en el PAN a un aliado, pero aquí cada grupo parlamentario se tendrá que hacer cargo de sus propios votos", sostuvo.
Insistió en que Acción Nacional va a votar en contra de la reforma electoral entera, "porque Morena se niega a establecer sanciones radicalmente severas a los partidos y a los candidatos que reciban dinero del narco, que reciban dinero del crimen organizado".
"Morena no entiende que las reformas no son para darle más poder al partido en el gobierno. Las reformas son para resolver problemas y el verdadero problema de nuestra democracia es que el narco pone candidatos, es que el narco financia campañas", enfatizó.
"Mientras no se establezca que van a perder el registro los partidos que reciban dinero del narco, nosotros no le vamos a dar un solo voto a un solo artículo de esa reforma, lo queremos dejar absolutamente claro", remató.
Dijo que la reforma del Ejecutivo no está diseñada para resolver un problema de nuestra democracia, como es la intervención del narco. "La reforma está diseñada para que el partido oficial tenga más poder. Por eso tienen razón, quienes la califican de regresiva", concluyó.

LEA TAMBIÉN

Denuncian en el Senado ingreso de ajo chino

Productores nacionales han presentado denuncias ante autoridades por la entrada ilegal de ajo chino.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PAN no dará un solo voto a la reforma electoral: Anaya
PAN no dará un solo voto a la reforma electoral: Anaya

PAN no dará un solo voto a la reforma electoral: Anaya

SLP

El Universal

Señaló que no incluye sanciones drásticas a partidos y candidatos que reciban dinero del crimen organizado

PVEM, de acuerdo en 95% de la reforma electoral: Velasco
PVEM, de acuerdo en 95% de la reforma electoral: Velasco

PVEM, de acuerdo en 95% de la reforma electoral: Velasco

SLP

El Universal

Sin embargo, dijo que su partido esperará a tener la iniciativa formal

IMSS abre proceso para contratar 9,616 médicos especialistas en todo México
IMSS abre proceso para contratar 9,616 médicos especialistas en todo México

IMSS abre proceso para contratar 9,616 médicos especialistas en todo México

SLP

El Universal

Las solicitudes se reciben del 2 al 13 de marzo con citas programadas según calificación.

Colectivas feministas convocan a marcha del 8M
Colectivas feministas convocan a marcha del 8M

Colectivas feministas convocan a marcha del 8M

SLP

El Universal

La marcha partirá a las 12:00 horas desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia el Zócalo.