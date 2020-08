PAN pide a Fiscalía citar a involucrados en video de sobornos

Legisladores del PAN solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) que cite a comparecer a todos los involucrados en el video que muestra a dos exfuncionarios de la Cámara de Senadores recibiendo dinero en efectivo que, se presume, proviene de sobornos.

A las 10:30 de la mañana, la senadora Xóchitl Gálvez acudió a la sede de la FGR, en Insurgentes 20, a presentar la denuncia que fue firmada por la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas y el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba.

En la denuncia, los legisladores panistas indicaron que los involucrados pudieron cometer "lavado" de dinero por un total de dos millones 400 mil pesos.

Por ello solicitaron que se cite a declarar a los involucrados, es decir, a Rafael Caraveo, ex secretario Técnico del Senado, y Guillermo Gutiérrez Badillo, ex trabajador de la Cámara de Senadores y quien hasta ayer era colaborador del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.

Esto, para determinar el origen del dinero, la identidad de quien lo entrega y el origen del vídeo que ayer fue difundido a través de la plataforma YouTube a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, supuesto hermano de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos quien la semana pasada denunció que fue obligado por Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray a repartir sobornos entre legisladores para lograr la aprobación de las reformas estructurales.

Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya, indicó que la cuenta no fue creada por el hermano del ex funcionario y anunció que presentará una denuncia por suplantación de identidad.