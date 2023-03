PAN presenta recurso ante Corte por reforma en Sonora

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- El PAN presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad para impugnar la reforma aprobada por el Congreso de Sonora, en la que con el objetivo de hacer concurrentes los procesos electorales federales y locales, se avaló que el próximo gobernador dure tres años en su encargo.

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, y el dirigente panista en Sonora, Gildardo Real Ramírez, acusaron al gobernador, Alfonso Durazo, a Morena y sus aliados de modificar periodos constitucionales de gobernadores para intentar reelecciones simuladas y mantener el poder transexenal, tal como lo hizo en su momento el mandatario de Baja California, Jaime Bonilla, sin consultar a los ciudadanos y violando el proceso legislativo y la Constitución.

"Morena y sus aliados no cumplieron con el parlamento abierto que obligaba la Constitución de Sonora, se vulneraron los principios de transparencia de la información, rendición de cuentas, evaluación del desempeño legislativo, participación ciudadana y uso de tecnologías de la información. Con ello, imposibilitaron a los sonorenses a manifestar su rechazo a esta iniciativa que intenta otro 'Bonillazo'", criticó el líder del PAN Sonora.

El pasado 2 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del estado, la Ley número 93 que reforma los artículos 22, 46 y 69 de la Constitución Política, y establece que la elección de gobernador será concurrente con la elección de presidente de la República y que, en las elecciones del año 2027, el gobernador ejercerá sus funciones hasta el año 2030, es decir, por un periodo de 3 años.

Cortés lamentó que Morena intente debilitar nuevamente a las instituciones del país, darle la vuelta a la ley y no respetar la voluntad de los mexicanos, hoy sonorenses.

"Los sonorenses votan por gobernadores de 6 años, con fuerza, con capacidad de decisión, no por gobernadores o gobernadoras de 3 años. Lo que el gobernador de Sonora busca, en realidad, es convertirse en un gobernador de 9 años", condenó.

Alertó que modificar el periodo de gobierno tendría efectos nocivos para el estado, porque tener dos elecciones en menos de tres años elevaría los costos y tendría como resultado un gobernante débil, ya que no podría tener planeación en políticas públicas de largo plazo.

Sostuvo que esta reforma está desviando de la agenda los temas que verdaderamente preocupan a los y las sonorenses, como son la seguridad, el abasto de medicinas, recursos para pavimentación, educación de calidad, entre muchos otros.