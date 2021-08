PAN presentará en OEA y CIDH narrativa sobre intervención del crimen

La dirigencia nacional del PAN presentará en los próximos días una narrativa ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la intervención del crimen organizado en pasada elección y el posible pacto entre la delincuencia y el gobierno federal para ganar la franja de la zona del Pacífico, informó el presidente de ese partido, Marko Cortés.

"Vivimos una campaña electoral que estuvo basada en programas sociales y la amenaza de quitárselos a quienes no votaran por su partido, con una estructura de movilización mal llamada los Siervos de la Nación y con la complicidad, al menos con el consentimiento del gobierno de la intervención evidente del crimen organizado que asesinó, secuestró, golpeó amenazó a candidatos, a líderes políticos y operadores en buena parte del territorio nacional".

En un mensaje a distancia ante el Consejo Nacional del PAN, dijo que ello derivó en el proceso electoral más violento en la historia y tristemente para el presidente López Obrador la delincuencia organizada se portó bien en el proceso.

Expuso que previo a la elección para la designación de candidatos, durante la campaña, en la jornada electoral y post electoral para que no impugnaran, el crimen organizado participó activamente en esta elección y "por eso presentaremos esta narrativa, esta denuncia ante todas las instancias", señaló.

"El caso de la costa del Pacífico es un tema que se tiene que revisar a fondo, porque en política no hay, no existen casualidades, ya son muchas las señales que indican que, no solo fue que no sólo el crimen organizado metió las manos, sino que puede haber un pacto entre el crimen y el Gobierno".

Subrayó que el PAN enfrentó al gobierno de un Presidente de la República, que con total descaro no metió la mano, "sino el cuerpo entero, además con la pandemia usando todo el programa de vacunación y con este ingrediente adicional de la participación de la delincuencia".

Sin embargo, destacó el fortalecimiento de Acción Nacional frente al gobierno populista que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador que ha convertido al país en una "fábrica de pobres" de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval).